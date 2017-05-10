Услуги уходят в Сеть

Приморье избавляется от очередей в госучреждениях

Приморский край остается одним из лидеров среди российских регионов по доступности государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Портал Госуслуг и разветвленная сеть многофункциональных центров не только экономят время приморцев в различных жизненных ситуациях, но и способствуют упрощению административных процедур для предпринимателей.

О развитии единого портала Госуслуг в Приморском крае, его возможностях и преимуществах в интервью деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья КРАСИЛЬНИКОВ.

- Илья Олегович, чем обусловлено развитие портала Госуслуг в Приморском крае? Каковы главные задачи этой работы?

- В рамках государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы предусмотрены и осуществляются мероприятия, направленные на повышение доступности государственных и муниципальных услуг для жителей края. Мы стремимся к тому, чтобы решение насущных задач не отнимало у граждан много времени и не требовало посещения органов власти. Поэтому в рамках госпрограммы многие услуги переводятся в электронный вид: для получения многих из них достаточно заполнить заявление на портале Госуслуг, а затем в определенные дату и время забрать готовый документ в том или ином учреждении.

Некоторые услуги уже переведены в электронный вид полностью. Например, с помощью портала Госуслуг гражданин может получить информацию, касающуюся его пенсионных отчислений, зарегистрировать право на недвижимость и получить выписку из Единого реестра прав на недвижимость. Актуальной услугой остается выбор земельного участка по программе «Дальневосточный гектар», которая также полностью доступна в электронном виде.

Второе направление - развитие сети многофункциональных центров «Мои документы». Сегодня на территории Приморского края имеется свыше 100 МФЦ и ТОСП, работающих шесть дней в неделю по удобному для граждан графику. Еще одно удобство МФЦ состоит в том, что здесь можно получить несколько услуг сразу - например, заменить сразу несколько документов при смене фамилии.

Досье "Золотого Рога": На сегодняшний день на портале Госуслуг доступны более 300 услуг различных ведомств. Самые популярные из них - оформление паспорта и загранпаспорта, получение информации о штрафах и задолженностях, оформление справок, СНИЛС и ИНН, выписки из Единого реестра недвижимости, запись на получение и замену водительского удостоверения, а также регистрация транспортных средств. Спросом также пользуются социальные услуги, такие как оформление пенсии и материнского капитала. Зарегистрироваться на портале Госуслуг можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».

- Насколько активно приморцы в сравнении с жителями других регионов пользуются порталом Госуслуг?

- Доля населения, которое пользуется государственными услугами в электронной форме, в Приморье составляет 59,8% - это значительно выше среднероссийского уровня. По данному показателю край входит в топ-10 субъектов Федерации. При этом почти 49% приморцев в возрасте старше 14 лет зарегистрированы на портале «Госуслуги». Только за прошлый год через портал было подано свыше 1,3 млн заявлений на получение различных услуг. Кроме того, в 2016 году Приморский край одним из первых регионов РФ перешел на новую, более защищенную и удобную для пользователя, версию этого портала.

- В связи с динамичным развитием возможностей портала Госуслуг, не отошла ли на второй план работа с гражданами через многофункциональные центры «Мои документы»?

- Нет. Департаментом проводится кропотливая и системная работа по повышению качества услуг, предоставляемых через МФЦ. В прошлом году мы внедрили Единый стандарт качества обслуживания граждан в многофункциональных центрах - это свод правил, который описывает отлично работающий Центр. Причем наш стандарт предусматривает более строгие требования к МФЦ, чем федеральный.

Ежегодно проводится конкурс на лучший МФЦ и лучшего сотрудника МФЦ в Приморье, а в 2016 году один из многофункциональных центров Владивостока стал победителем в номинации аналогичного федерального конкурса. Хорошо работает система обратной связи: любой посетитель МФЦ может принять участие в независимом смс-опросе и поставить оценку качеству работы того или иного Центра. Количество участников этих опросов ежегодно увеличивается в несколько раз.

- Насколько востребован приморцами сервис электронных дневников? Какова доля школ, подключенных к данной системе? Существует ли версия электронного дневника для мобильных устройств?

- Сегодня родные каждого приморского школьника могут узнать о его текущей успеваемости, посещении им занятий, а также о домашних заданиях без проверки «бумажного» дневника и общения с учителями. К системе электронных дневников подключено практически 100% школ Приморского края, а доля родителей, которые пользуются этой системой, превысила 50%, и этот процент обычно возрастает с приближением конца четверти. Мы стараемся, чтобы охват родителей стал еще большим: в планах на 2017 год - создание мобильного приложения, которое позволит получать уведомления о новых оценках или посещаемости прямо на телефон. Это значительно повысит удобство пользования электронными дневниками.

Добавлю, что с 2015 года наша система связана с Единой федеральной системой учета контингента обучающихся. Это своего рода «электронное портфолио» учащегося, где содержится вся информация о его достижениях. Все данные портала находятся под надежной защитой и доступны только зарегистрированным членам семьи, получившим логин и пароль в школе. А в целом мы стараемся расширять количество функций и сервисов, доступных школьникам, ученикам и их родителям на базе портала Госуслуг.

- Популярен ли сервис Госуслуг у такой консервативной категории граждан, как пенсионеры? Какие услуги они могут получить на портале?

- Наши пенсионеры очень активны - наряду с остальными категориями пользователей оплачивают штрафы ГИБДД, смотрят успеваемость своих внуков в электронных дневниках. Востребованы услуги по линии департамента труда и социального развития, Пенсионного фонда. Еще более повысить популярность «Госуслуг» у данной категории граждан может внедрение с 2018 года возможности оплаты всех коммунальных услуг с помощью Единой информационной системы ЖКХ на базе портала Госуслуг. В систему уже внесена информация по более чем половине лицевых счетов квартир Приморского края, что дает собственникам возможность отслеживать оплату той или иной услуги.

- Какие новые услуги станут доступными приморцам на портале Госуслуг в 2017 году?

- Мы работаем над тем, чтобы количество доступных в электронном виде государственных и муниципальных услуг неуклонно увеличивалось. Это непрерывный процесс: ежегодно в электронный вид переводится 10-15 новых услуг, не станет исключением и 2017 год. Кроме того, мы начали работу по сокращению количества документов, которые требуется предъявить жителям края для получения мер социальной поддержки. В перспективе в электронный вид будут переведены все услуги, оказываемые органами соцзащиты населения. Развивая электронный документооборот между органами власти, мы стремимся сделать так, чтобы для получения социальной поддержки гражданину было достаточно лишь предъявить свой паспорт.

Еще одним приоритетным направлением работы администрации Приморья в 2017 году является модернизация системы электронной записи к врачу. Совместно с департаментом здравоохранения мы стремимся сделать этот процесс максимально быстрым и удобным.

- Какие возможности предоставляет портал Госуслуг предпринимателям Приморья? Каковы наиболее востребованные представителями бизнеса услуги?

- На портале Госуслуг можно получить как простые услуги вроде регистрации своего бизнеса, так и более сложные - это регистрация права собственности и получение информации из Реестра, получение разрешений на определенный вид деятельности, государственная экспертиза проектной документации инженерных изысканий. Активно развивается такое направление, как получение разрешения на деятельность легкового такси.

Мы планируем, что в 2017 году на «Госуслугах» предпринимателям станут доступны разрешения в сфере градостроительной деятельности. Работаем над тем, чтобы для получения лицензий предпринимателям приходилось минимальное количество раз лично посещать госучреждения. Кроме того, наша задача - упростить подключение бизнеса к федеральным информационным системам, например, при продажах алкогольной продукции или установке онлайн-касс. Для этого мы ведем постоянную разъяснительную работу с предпринимателями, советуем, какой канал доступа в интернет является наиболее удобным и доступным для того или иного населенного пункта.

Очень важную роль играет «обратная связь», которую мы получаем от предпринимателей. Ведем работу и с главами муниципальных образований, которые лучше информированы о потребностях бизнеса на той или иной территории. Наша задача - сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и понятным для предпринимателей, а дальнейшую работу с поданными через портал Госуслуг заявлениями - максимально прозрачной. Обращение к системе «Госуслуги» или в МФЦ избавляет предпринимателя от необходимости лично общаться с чиновником, что снижает возможности для каких-либо злоупотреблений. Это один из важнейших моментов в работе системы.

На фото: Директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников: «Мы стремимся к тому, чтобы решение насущных задач не отнимало у граждан много времени и не требовало посещения органов власти».

Александр САЛКОВ. Фото автора.