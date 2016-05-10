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Дальневосточный Сбербанк поддержал празднование Дня Победы

10 Мая 2016, 16:35 | Приморье

9 Мая в офисах Сбербанка на Дальнем Востоке царила праздничная атмосфера – звучала музыка военных лет, клиентам вручались георгиевские ленточки и памятные значки, работала полевая кухня, где угощали вкусной солдатской кашей. Все желающие могли сделать памятное фото в праздничной фотозоне, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Также в крупнейших филиалах Дальневосточного Сбербанка были установлены почтовые ящики – здесь каждый посетитель мог поздравить своих родных и близких с Днем Победы, отправив письмо на красочном бланке-уголке. Около 500 дальневосточников с удовольствием воспользовались такой возможностью.

Самые маленькие клиенты приняли участие в акции «Мирное небо» - вместе с родителями и сотрудниками банка они рисовали цветными мелками изображения, посвященные Великой Победе, на асфальте возле офисов.

Традиционно сотрудники банка навестили ветеранов, чтобы поздравить с годовщиной Великой Победы и вручить полезные подарки.

"День Победы – это  особый праздник для нашей страны. В этот день мы делаем все, чтобы сохранить светлую память о героическом подвиге наших ветеранов, чтобы передать эти знания нашим потомкам,- подчеркнул Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Мы бесконечно благодарны дедам и прадедам за Великую Победу, за то, что они сделали 9 Мая праздником для всех нас!".

На фото: Полевая почта Сбербанка в историческом офисе - Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: день победы  сбербанк 



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