Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный Сбербанк поддержал празднование Дня Победы
9 Мая в офисах Сбербанка на Дальнем Востоке царила праздничная атмосфера – звучала музыка военных лет, клиентам вручались георгиевские ленточки и памятные значки, работала полевая кухня, где угощали вкусной солдатской кашей. Все желающие могли сделать памятное фото в праздничной фотозоне, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Также в крупнейших филиалах Дальневосточного Сбербанка были установлены почтовые ящики – здесь каждый посетитель мог поздравить своих родных и близких с Днем Победы, отправив письмо на красочном бланке-уголке. Около 500 дальневосточников с удовольствием воспользовались такой возможностью.
Самые маленькие клиенты приняли участие в акции «Мирное небо» - вместе с родителями и сотрудниками банка они рисовали цветными мелками изображения, посвященные Великой Победе, на асфальте возле офисов.
Традиционно сотрудники банка навестили ветеранов, чтобы поздравить с годовщиной Великой Победы и вручить полезные подарки.
"День Победы – это особый праздник для нашей страны. В этот день мы делаем все, чтобы сохранить светлую память о героическом подвиге наших ветеранов, чтобы передать эти знания нашим потомкам,- подчеркнул Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Мы бесконечно благодарны дедам и прадедам за Великую Победу, за то, что они сделали 9 Мая праздником для всех нас!".
На фото: Полевая почта Сбербанка в историческом офисе - Владивосток.
Новости тематики
- Приставам облегчат жизнь
- Бонусы здесь и сейчас
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- Предпринимателям Приморья расскажут о финансовых инструментах для роста бизнеса
- Правильные накопления с Россельхозбанком
- Индивидуальные предприниматели поверили в депозиты
- Cтавка ипотеки упадет до 8%
- Альфа-Банк предоставил "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей
- Без вины онлайн-вкладчики
- Перегрева рынка ипотеки не будет
Новости раздела
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
- О сумме налога лучше позаботиться заранее
- Полезная химия
- Российско-китайские отношения получат новый вектор развития на ВЭФ-2018
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке усилен контроль за содержанием пляжей
- Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" будет открыта для всех желающих
- Владивосток вновь встречает "Бриллиантовую принцессу"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов