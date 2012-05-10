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Китайские инвесторы проявляют интерес к Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевкий встретился с вновь назначенным Генеральным консулом КНР в Хабаровске господином ЛИ Вэньсинем. Это первый протокольный визит в Приморье господина ЛИ Вэньсинь.
Владимир Миклушевский поздравил господина ЛИ Вэньсиня с назначением и сообщил, что Приморский край открыт для развития всесторонних отношений, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с КНР.
Губернатор рассказал о проектах, которые реализуются сегодня в Приморье. Среди них - строительство интегрированной развлекательной зоны «Приморье», судоверфей, развитие автомобильного, нефте- и газо-химического производства. «Когда мы говорим о строительстве развлекательной зоны «Приморье», речь идет, в первую очередь, о создании интегрированного курорта, концепцию которого мы сегодня разрабатываем. Проект позволит через 10 лет привлекать до 10 миллионов туристов в год. Думаю, он будет интересен и китайским инвесторам», - подчеркнул губернатор.
Также Владимир Миклушевский рассказал о подготовке Владивостока к саммиту АТЭС. «Работы на всех объектах идут по графику. В начале июля мы сдадим в эксплуатацию еще один объект – низководный мост «Де-Фриз – Седанка», который является важной частью «гостевого маршрута»», - отметил он.
Господин ЛИ Вэньсинь сообщил, что сегодня многим китайским предпринимателям интересны проекты, которые реализуются в Приморье. «Наши бизнесмены проявляют интерес к вложению инвестиций. Мы готовы рассматривать конкретные предложения», - отметил Генеральный консул КНР в Хабаровске.
В 2011 году двусторонний товарооборот составил 80 миллиардов долларов США. Господин ЛИ Вэньсинь рассказал, что в планах у КНР к 2015 году выйти на показатель 100 миллиардов долларов США. Владимир Миклушевский отметил, что край также заинтересован в активизации торгового сотрудничества. «Сегодня во внешнеторговом обороте Приморья доля Китая составляет более 50 %. Это хороший показатель», - считает губернатор.
Отметим, что во встрече также приняли участие представитель МИД России во Владивостоке Игорь Агафонов и директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгений Маркин.
«Золотой Рог».
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