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Жители Приморья боятся проявлять предпринимательскую активность
Реалии таковы, что жители Приморья, занимающие невысокие должности, зачастую боятся реализации своих бизнес-идей, даже несмотря на их стороннее финансирование. Специалисты инвестиционного проекта TGR («Территория гениальных решений») выделили негативную тенденцию: людям крайне сложно перейти из статуса наемного работника в статус предпринимателя.
«У людей есть определенная психологическая проблема, к примеру, человек работает много лет на предприятии, в голове он носит бизнес-идею, но у него отсутствуют средства на ее реализацию. И он настолько сживается с тем, что не сможет воплотить ее в реальный бизнес, что когда ему выделяются средства на проект, то он не может поверить, что это реально. И человек сам начинает тормозить реализацию бизнес-идеи»,- рассказала Елена ГРИЦЕНКО, менеджер по развитию проекта TGR.
Также специалисты проекта отметили, что совсем по-другому к реализации своих бизнес-идей за счет стороннего финансирования подходят коммерсанты. Они не только ищут новые пути для развития текущего бизнеса, но и предлагают идеи, направленные на создание бизнеса в принципиально других областях.
«Соискатели могут сколько угодно говорить о желании реализовать свою бизнес-идею, но без преодоления боязни изменить свою жизнь они не смогут начать свое собственное дело. В свою очередь, наш проект призван стать эффективной площадкой для взаимодействия инвесторов и соискателей, который поможет рядовым жителям в реализации их бизнес-идей»,- рассказал Валентин ПЛЕХАНОВ, директор по развитию TGR.
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