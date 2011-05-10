В Дальнегорске создан центр содействия предпринимательству

В Дальнегорске приступило к деятельности муниципальное автономное учреждение «Центр содействия малому и среднему предпринимательству». Одной из основных функций вновь созданного предприятия будет обеспечение субъектов предпринимательства кредитами, с процентной ставкой 1/2 ставки рефинансирования Центробанка.

Создание такого предприятия было предусмотрено Комплексным инвестиционным планом развития монопрофильной экономики Дальнегорска, который был разработан администрацией Дальнегорского городского округа и одобрен Правительством РФ в 2009 году. На развитие центра предусмотрено 18 млн рублей.

Руководителем муниципального автономного учреждения «Центр содействия малого и среднего предпринимательства» назначена Вера ГОРБУНОВА. Кредитование – только одно из направлений работы. Главная цель – учеба предпринимателей, оказание юридической, организационной помощи.