«Дальхимпром» планирует преобразоваться из ОАО в ЗАО

Акционеры ОАО «Дальхимпром» на годовом собрании планируют рассмотреть вопрос об изменении типа акционерного общества - преобразование в ЗАО. Также в повестку дня собрания включен вопрос об избрании генерального директора. С 2009 года предприятие с приставкой «и.о.» возглавляет Ольга ГУЛАЙ.

Досье "ЗР"

ОАО «Дальхимпром» специализируется на выпуске товаров бытовой химии. Уставный капитал составляет 13 785 рублей. Он разделен на 1 378 500 обыкновенных акций номиналом 10 копеек. И.о. гендиректора Ольге Гулай принадлежит 28,5%, члену совета директоров Владиславу ЮЗОВУ - 28,8%.