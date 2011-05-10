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«Дальхимпром» планирует преобразоваться из ОАО в ЗАО
10 Мая 2011, 00:21 | Приморье
Акционеры ОАО «Дальхимпром» на годовом собрании планируют рассмотреть вопрос об изменении типа акционерного общества - преобразование в ЗАО. Также в повестку дня собрания включен вопрос об избрании генерального директора. С 2009 года предприятие с приставкой «и.о.» возглавляет Ольга ГУЛАЙ.
Досье "ЗР"
ОАО «Дальхимпром» специализируется на выпуске товаров бытовой химии. Уставный капитал составляет 13 785 рублей. Он разделен на 1 378 500 обыкновенных акций номиналом 10 копеек. И.о. гендиректора Ольге Гулай принадлежит 28,5%, члену совета директоров Владиславу ЮЗОВУ - 28,8%.
Автор: Олег Клименко
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