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ДВЗ «Звезда» получит инвестиции от ОСК в обмен на дополнительные акции
10 Мая 2011, 00:21 | Приморье
Акционеры ОАО Дальневосточный завод «Звезда» 30 мая на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала. По сведениям «ЗР», эмиссия будет размещена в пользу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), а привлеченные средства будут направлены на строительство верфи «Звезда-DSME». Ранее глава ОСК Роман ТРОЦЕНКО заявил, что ОСК и корейская Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME) в 2011 году намерены выделить 2,5 млрд рублей на строительство верфи.
Досье "ЗР"
78,73% акций ОАО ДВЗ «Звезда» принадлежит ОАО «Дальневосточный центр судостроения» (дальневосточная «дочка» ОСК), 21,27% - Федеральному агентству по управлению госимуществом.
Автор: Олег Клименко
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