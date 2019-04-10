У Артема появятся "Крылья"

Строительная компания ООО ИК «Восточные ворота» реализует в Артеме свой новый высотный проект

Бронирование квартир для желающих купить их в новом жилом комплексе «Крылья», строящемся в г. Артеме, с начала этого месяца начала известная приморская компания-застройщик, успешно работающая в сегменте рынка нового жилья, рассчитанного на людей со средними доходами.

Компания «Восточные ворота» в последние годы уже построила в Артеме ЖК «Артемовские высоты» из трех на сегодня самых высоких зданий в городе. ЖК «Крылья», проект которого выполнила ООО АПК «Идеальный город», также подтвердит уже взятые строителями высоты города, но новая башня будет построена на ул. Партизанской, 4 (ул. Фрунзе, 48а) уже по другому проекту. Высота здания определена в 22 этажа, из которых 19 будут жилыми. Квартир – 104.

Класс здания определяется как «комфорт». Здание будет иметь витражное остекление балконов и лоджий, эксплуатируемую кровлю и интересные панорамные виды на город, его окрестности и даже море. Застройщиком обещаны бесшумные скоростные лифты, пластиковые двери и окна, нужные счетчики. Цена квадрата для покупателя пока не определена, но не будет для него шоковой.

В компании отметили, что разрешение на строительство уже давно имеется и пока что велась подготовка. Приступить же к строительству здания решено уже в конце апреля. Ввести ЖК «Крылья» в эксплуатацию планируется в третьем квартале следующего года.

На фото: Эскиз будущего дома на ул. Партизанской, 4 Артеме.