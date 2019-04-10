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У Артема появятся "Крылья"

10 Апреля 2019, 18:20 | Приморье
Строительная компания ООО ИК «Восточные ворота» реализует в Артеме свой новый высотный проект
 
Бронирование квартир для желающих купить их в новом жилом комплексе «Крылья», строящемся в г. Артеме, с начала этого месяца начала известная приморская компания-застройщик, успешно работающая в сегменте рынка нового жилья, рассчитанного на людей со средними доходами.
 
Компания «Восточные ворота» в последние годы уже построила в Артеме ЖК «Артемовские высоты» из трех на сегодня самых высоких зданий в городе. ЖК «Крылья», проект которого выполнила ООО АПК «Идеальный город», также подтвердит уже взятые строителями высоты города, но новая башня будет построена на ул. Партизанской, 4 (ул. Фрунзе, 48а) уже по другому проекту. Высота здания определена в 22 этажа, из которых 19 будут жилыми. Квартир – 104.
 
Класс здания определяется как «комфорт». Здание будет иметь витражное остекление балконов и лоджий, эксплуатируемую кровлю и интересные панорамные виды на город, его окрестности и даже море. Застройщиком обещаны бесшумные скоростные лифты, пластиковые двери и окна, нужные счетчики. Цена квадрата для покупателя пока не определена, но не будет для него шоковой.
 
В компании отметили, что разрешение на строительство уже давно имеется и пока что велась подготовка. Приступить же к строительству здания решено уже в конце апреля. Ввести ЖК «Крылья» в эксплуатацию планируется в третьем квартале следующего года.
 
На фото: Эскиз будущего дома на ул. Партизанской, 4 Артеме.
 
 
 
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Теги: Восточные Ворота  строительство  Крылья 



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