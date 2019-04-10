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В Приморье появится новый порт

10 Апреля 2019, 17:10 | Приморье

Правительство изменило схему территориального планирования под реализацию проекта

Проект «Тихоокеанский балкерный терминал» включен в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, в схему территориального планирования внесены изменения с целью реализации проекта.

«Принятое решение необходимо для создания правовых оснований для принятия решений о резервировании земель, переводе земель из одной категории в другую, разработке документации по планировке территории в целях создания объектов федерального значения и выдаче разрешений на капитальное строительство», - поясняется в документе.

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» (Владивосток) планировало инвестировать 10,4 млрд рублей в строительство терминалов навалочных и контейнерных грузов в районе поселка Славянка. Первый этап инвестпроекта был запланирован на 2017-2021 годы. Работу терминалов на полную мощность в 15 млн тонн грузов в год планировалось вывести к 2028 году.

Контейнерный терминал может войти в состав инфраструктуры международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-2». При этом у терминала есть и перспектива работы с контейнерными грузами по МТК «Приморье-1», учитывая потенциал роста контейнерного рынка региона в целом.

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» зарегистрировано в марте 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственный учредитель - гендиректор и основной владелец ОАО «Терминал Астафьева» (владеет угольным терминалом в Приморском крае) Руслан КОНДРАТОВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: контейнеры  правительство  руслан кондратов  порт 



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