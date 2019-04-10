Игровой маршрут по истории денег прошел в Приморском крае

Третье мероприятие в рамках проекта собрало 28 членов многодетных семей

Новый формат знакомства с историей российских денег опробовали участники совместного проекта Дальневосточного ГУ Банка России и Приморской региональной общественной организации «Совет многодетных родителей». Игровую экскурсию «От копейки до рубля», финансовые ребусы, деловую игру и интерактивные лекции на финансовые темы подготовили для многодетных семей Приморья специалисты Главного управления, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В рамках проекта третье по счету мероприятие собрало 28 членов многодетных семей. Чтобы сделать его максимально интересным и полезным для участников, была разработана специальная «параллельная» программа для младшего и старшего поколения.

«Новые знания легче получать в процессе игры и детям, и взрослым, – отметила начальник Отдела по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России и куратор проекта Татьяна Ленская. – Исторические факты запоминаются быстрее, когда по ходу экскурсии нужно отвечать на вопросы в анкете игрового маршрута. Учиться правильно планировать свои финансы и инвестировать подросткам гораздо проще в рамках деловой игры, а малыши получили свои первые финансовые знания, разгадывая сказочные ребусы и раскрашивая иллюстрации к финансовым сказкам».

Была у мероприятия и не игровая составляющая: многодетным родителям рассказали о таком серьезном явлении, как мисселинг. Представители Банка России объяснили, как распознать недобросовестные продажи финансовых продуктов и целенаправленное навязывание услуг и почему важно жаловаться в Банк России на проявления мисселинга.

«Финансового грамотный человек не только разбирается в финансовых продуктах и услугах, умеет сберегать и приумножать свои средства, но и знает свои права, может их защитить. В Банке России существует термин «жалоба как подарок»: чтобы сделать финансы доступнее и понятнее для граждан, нам необходимо знать о том, что нужно исправить или доработать», – отметил начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов, подчеркнув, что идеальный портрет финансово грамотного человека сегодня примерно понятен каждому. И если члены приморских многодетных семей, их друзья и родственники станут соответствовать этому образу в результате мероприятий Банка России, цель проекта можно будет считать достигнутой.