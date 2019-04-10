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Во Владивостоке ЖК "Аквамарин" одевают в стекло
Самое высокое здание Дальнего Востока и Сибири застройщик намерен предъявить к сдаче уже к осени этого года
Как деловой газете «Золотой Рог» сообщили в компании ООО СП «Строитель», 8 апреля специалисты приступили к остеклению коробки 44-этажного корпуса ЖК «Аквамарин», который строится в центре Владивостока на берегу бухты Федорова.
Известно, что это здание планировалось ввести в строй еще к саммиту АТЭС 2012 года. Однако определенные финансовые трудности заставили инвестора на длительное время прервать финансирование строительства объекта. Также принято принципиальное решение о том, что этот небоскреб будет построен здесь в единственном числе, а не группой, как планировалось проектом ранее.
При строительстве ЖК «Аквамарин» применяется ряд новаций, экологически чистые материалы, выдерживаются высокие стандарты создания искусственной среды обитания.
Предполагается, что к сдаче здания в эксплуатацию застройщик приступит осенью этого года.
На фото: ЖК «Аквамарин» оденут в стекло
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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