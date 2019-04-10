Завод "Мазда Соллерс" во Владивостоке предложено снести

На его месте предлагают обустроить рекреационное и общественно-деловое пространство

Серебряным дипломом независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая капитель-2019» отмечена работа выпускницы ДВФУ Анастасии СМЕЛОВСКОЙ



Смелое реновационное решение – превратить промышленно-производственную зону на берегу бухты Золотой Рог в рекреационное и общественно-деловое пространство – в какой-то степени уже осуществилось в оригинальном проекте Набережной Цесаревича, ставшей одной из достопримечательностей Владивостока. Однако эксперты отмечают, что в таком ключе необходимо преобразовать все побережье бухты от центра города до Луговой.



В кутовой части Золотого Рога, где в него впадает река Объяснения, находится док Цесаревича и автосборочный завод «Мазда Соллерс», дипломной работой Анастасии Смеловской предложено расположить рукотворную экосистему Центра восстановления водной среды, который будет способствовать глубокой очистке вод, загрязняющих акваторию Владивостока. По замыслу автора на этой довольно обширной территории надо обеспечить доступ горожан к берегу моря, создать рукотворные зеленые холмы, служащие для прогулок, внутри которых будут находиться различные общественные центры и комплексы.



Анастасия считает, что промышленность отсюда надо убирать в более для нее перспективные «места обитания» за городом – ТОЭРы, а здесь должна создаваться территория интеллектуального труда и отдыха, восстанавливаться безвредными методами и технологиями деградировавшая от индустриального насилия экологическая система.



Ее проект, представленный на уже традиционном новосибирском форуме молодых архитекторов страны «Золотая капитель 2019 г.», предлагает это место превратить в новый городской центр притяжения для людей, совмещающий в себе функции научного кластера и зон отдыха городского значения. «Холмы» и прилегающие к ним участки по назначению предлагается насытить несколькими блоками: научно-образовательным, музейным, торгово-развлекательным. К научному блоку, например, могут быть привязаны несколько небольших прибрежных территорий с искусственными прудами, выполняющими экологическую, исследовательскую и образовательную функции.



Автор предлагает сделать всю эту, подлежащую реновации территорию исключительно пешеходной, а ее связи с остальным городом – поддерживать трамвайным сообщением, которое предлагается восстановить до центра города по берегу бухты и остановкой электрички.



Научный руководитель работы Анастасии Смеловской профессор архитектуры Павел КАЗАНЦЕВ отмечает, что принципиально такой проект вполне осуществим в рамках мероприятий, которые должны превратить Владивосток в город комфортной среды обитания для горожан и привлекательный и удобный для его гостей и туристов. Но осуществлению подобного проекта в этом месте пока что препятствуют серьезные трудности.