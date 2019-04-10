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В Приморье ищут "прозрачное золото"

10 Апреля 2019, 16:41 | Приморье

Росгеология начала очередной этап работ по поиску подземных вод в крае

 

ОСП «Приморгеология» (г. Владивосток, обособленное структурное подразделение АО «Дальневосточное ПГО», входит в состав государственного холдинга Росгеология) завершило бурение первых пяти гидрологических скважин на перспективном объекте, расположенном в районе г. Большой Камень Приморского края. Целью этих работ являются поиски подземных вод для обеспечения резервного водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации для населения.

Участок площадью 16,7 кв. км расположен в двух километрах от Большого Камня. Работать здесь специалисты предприятия будут до конца 2020 года. За это время им предстоит уточнить геологическое строение территории, определить гидрогеологические параметры перспективных водоносных подразделений в пределах выбранных участков недр, а также изучить качество подземных вод и оценить его соответствие целевому назначению.

Поиски подземных вод ведутся за счет федерального бюджета в рамках трехгодичного государственного контракта. В 2019 г. открыт второй этап работ по объекту. До конца текущего года помимо бурения запланирован широкий комплекс геофизических исследований в скважинах, опытно-фильтрационные и гидрологические работы, а также гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод с детальным лабораторным анализом. Итогом станут уточненные данные геологического строения и гидрогеологических условий территории в районе г. Большой Камень. Помимо этого, будут определены участки недр и перспективные водоносные подразделения для дальнейшего геологического изучения, в том числе - определения гидрогеологических параметров.

Также в рамках контракта предусмотрено обследование действующих водозаборов по добыче подземных вод и техногенных источников их загрязнения.

Ранее специалисты АО «Дальневосточное ПГО» в рамках подобного государственного заказа уже решили проблему резервного водоснабжения для целого ряда населенных пунктов Приморья: Кавалерово, Рудного, Хрустального, Фабричного, Горнореченского.

Юрий РОГОВ, фото из архива.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: росгеология 






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