Проклятие "Хаяттов": Иностранцы не могут, свои - не хотят

Вы будете смеяться, но очередной аукцион по продаже отеля «Хаятт» во Владивостоке не состоялся

Намеченный на 5 апреля аукцион по продаже недостроенного отеля «Хаятт» на мысе Бурном во Владивостоке перенесен. Он состоится одновременно с торгами по другому долгострою, что расположен на Корабельной набережной, - 15 апреля.

Прием заявок на покупку несостоявшегося «Хаятта» на Бурном продлен по четверг, 11 апреля. Отметим, что в этот же день должен завершиться прием заявок на участие в аукционе по второй гостинице – на Корабельной набережной. Список участников обоих аукционов будет определен 12 апреля.

В условиях проведения торгов произошли и другие важные изменения. Так, сумма задатка для участников каждого аукциона в процессе подготовки к торгам снижена вдвое, с 300 до 150 млн рублей. Кроме того, условия проведения аукциона по гостинице на Корабельной набережной дополнены пунктом о том, что включенные в состав лота земельные участки с кадастровыми номерами 25:28:010005:2 и 25:28:010005:13 находятся на приграничных территориях, перечень которых установлен указом президента РФ от 9 января 2011 года. Это означает, что иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать такими участками на праве собственности. Ранее сообщалось, что интерес к покупке отелей во Владивостоке проявляют иностранные компании.

Напомним, что очередная попытка продать «Хаятты» через торги на понижение предпринята после того, как на «английский» аукцион (на повышение) в январе 2019 года не поступило ни одной заявки. На апрельских торгах минимальная цена продажи гостиницы на мысе Бурном может составить 2,16 млрд рублей с учетом НДС, а минимальная цена продажи гостиницы на Корабельной набережной – 1,68 млрд рублей с учетом НДС.

Евгений СИДОРОВ, фото Евгении ПРИЙМАК.