Прибрежные тралы

Успешная рыбалка в этом году возрождает престиж прибрежного рыболовства

У берегов Приморья завершается промысел минтая. В этом году промысловая обстановка позволила компаниям уже к апрелю добыть почти все выделенные лимиты, а это почти 12 тыс. тонн.

«Этой весной очень хорошая промысловая обстановка. Наши траулеры добыли уже 3 тыс. тонн, из них 2,6 тыс. - минтая, - говорит генеральный директор группы компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ. - Очень мало было штормовых дней, поэтому отмечены суточные уловы более 50 тонн в отдельные периоды. Такая успешная рыбалка не просто дает возможность компаниям на 100% освоить квоты. Она возрождает престиж прибрежного рыболовства. Плавсостав хочет работать на прибрежке. Ведь у экипажей нет долгих рейсов, они фактически дома, видят свои семьи. В советское время на этом держался весь прибрежный промысел страны. Это позволило выстроить инфраструктуру. У нас весь улов обрабатывается на береговом заводе. Морозим более 50 тонн в сутки. Чем больше уловы, тем больше рабочих мест в поселках. Это очень важно для береговых предприятий».

Завершила промысел минтая и компания «Акватехнологии». Суда предприятия добыли 1,3 тыс. тонн минтая. Сегодня они ловят камбалу и терпуга. «Надеемся, что наука даст дополнительные объемы. Рыба есть, и нужно увеличивать допустимый улов. Все уловы обрабатываются на берегу. Но у нас проблемы: несмотря на то, что уловы минтая растут, компания теряет часть прибрежных промыслов. Из-за удаления нашей компании с акваторий особо охраняемых природных территорий (ООПТ) нами не ведется промысел корбикулы. Это может вынудить нас сократить людей», - рассказали газете «Золотой Рог» в компании.

Особо охраняемая зона

В том, что прибрежное рыболовство оказалось заложником «проблемы» особо охраняемых памятников природы ООПТ наша газета писала не раз. Группа лиц, ссылаясь на решение от 1974 года, добилась введения запрета на рыболовство в отдельных акваториях Амурского залива. В итоге ряд промыслов «вылетел» из деятельности компаний. Это промысел зарывающихся моллюсков, корюшки и разнорыбицы. Убытки компаний - миллионы рублей. Зато на этих участках активно работают браконьеры.

В 2016 году полпред Юрий ТРУТНЕВ дал поручение внести изменения и разрешить в ООПТ рыболовство и рыбоводство. В этом году он вновь вернулся к этой теме. По словам полпреда, вопрос ООПТ Минприроды решало два года, но теперь обязано решить за неделю. По мнению Трутнева, регулирование использования этих участков должно идти в региональных же администрациях, а не на федеральном уровне. «Естественно, надо советоваться с общественностью, с учеными. Сейчас есть преграды со стороны Минприроды. На мой взгляд, они носят искусственный характер», - отметил Трутнев.

Однако чиновники Минприроды не только не согласовали нормативный акт администрации Приморского края. Они придумали свой проект, в котором исключили вид деятельности «промышленное и прибрежное рыболовство». Поэтому у рыбаков только один выход - вернуть себе утраченные промыслы, добиваться от властей края ликвидации ОППТ. Ведь сотни научных заключений экспертов доказывают, что акватории не страдают от рыболовства и рыбоводства.

Билеты для ловли бычков

Последние пять лет в прибрежное рыболовство активно идет малый бизнес. Ежегодно сотни предпринимателей подают заявки в тер-

управление Росрыболовства на промысел неодуемых объектов: бычков, камбалы, красноперки и других объектов. Однако, как рассказывают чиновники, пока по их отчетности видно, что они не могут составить конкуренцию крупным предприятиям. Так как это уже длится не один год, то не совсем понятно, что многие компании делают в море. То ли ловят бычков, то ли легализуют свое присутствие на воде. Но отказать им в выписке билетов нельзя, если правильно подать заявку, то разрешение чиновники выпишут.

Потерял рыбопромышленный комплекс края и одно из крупных предприятий. «Зарубинская база флота», несмотря на наличие договоров с Росрыболовством на промысел биоресурсов, так и невышла на путину. Ведомство исключило ее из приказа, что привело к тому, что компания не смогла выписать рыболовные билеты на минтай. 1,3 тыс. тонн минтая, закрепленные за предприятием, остались в воде. Недополученный доход - 60 млн рублей, при этом подготовка к промыслу, по словам директора ЗБФ Виктора ЖУКОВА, обошлась компании в 25 млн рублей. Обращение трудового коллектива на имя губернатора Олега КОЖЕМЯКО не помогло. Росрыболовство не только не вернуло квоты, но и подало в суд на расторжение договоров.

Согласно версии чиновников, компания ранее находилась под контролем иностранного собственника. Однако в 2018 году компанию приобрели новые собственники, и к ним у Росрыболовства претензий не было. Теперь коллективу остается только надеяться на решения суда, иначе компания без квот разорится.

Зато у лидеров прибрежного промысла - грандиозные планы по развитию бизнеса. В Большом Камне в этом году ожидается ввод в эксплуатацию завода «Доброфлота» в колхозе «Новый мир». Там будут перерабатывать около 20 тыс. тонн различной продукции. Завод трудоустроит минимум 300 человек. С учетом 1500 работающих в компании, группа компаний «Доброфлот» станет одним из самых крупных частных работодателей в Приморье.

Рыбный рынок на подходе

Владельцы компании «Акватехнологии» будут строить рыбный рынок. Эпопея с выделением земли под проект рыбного рынка во Владивостоке завершилась: мэрия заключила договор аренды на участок площадью 7,9 тыс. кв. метров, расположенный в районе Корабельной набережной, с инициатором проекта – резидентом СПВ компанией «Фар Лайн ДВ». Договор заключен сроком на 63 года, вид разрешенного использования – «культурное развитие, развлечения, рынки, склады, водный транспорт, земельные участки (территории) общего пользования». По информации администрации Приморского края, ввод объектов рыбного рынка в эксплуатацию запланирован в 2021 году.

На объекте предполагается разместить холодильные помещения и помещения для хранения живой рыбы и морепродуктов, площади для рыночной торговли водными биоресурсами, офисные помещения, помещения аукционных площадок, комнаты переговоров, объекты общественного питания. Планируемый объем инвестиций — около 800 млн рублей, после получения необходимого земельного участка инвестор может заключить контракт на проектирование и строительство объекта.

Концепция рынка предусматривает зону торговли рыбой и морепродуктами, шоу-румы и рестораны, оформленные в морском стиле. Торговля рыбой и морепродуктами будет осуществляться на первом этаже. На втором – деловая зона и шоу-румы. На третьем этаже запланировано размещение ресторанов русской, японской и корейской кухни». Рынок будет оборудован специальной системой охлаждения.

Руководитель «Акватехнологий» Сергей СЛЕПЧЕНКО отметил, что с каждым годом на рынке повышается спрос на парную, свежую и охлажденную рыбопродукцию.

«Владивостокцы очень хорошо в этом разбираются, – подчеркнул он. – Рыбный рынок позволит удовлетворить спрос именно на такую продукцию, а не двойной или тройной заморозки, как сейчас. Там можно будет купить свежую камбалу, минтай, терпуг, лосось, навагу, корюшку, креветку, краб, треску, морского ежа, ракушки», - говорит Слепченко.

ВАЖНО

Традиционно рыбодобывающие предприятия могут добывать в Приморье на прибрежном и промышленном лове в подзоне Приморье около 35 тыс. тонн водных биоресурсов. Годовой объем добычи крабов составляет порядка 5 тыс. тонн, ежей – 1,2-1,3 тыс. тонн, моллюсков-«зарывашек» – 2,5-3 тыс. тонн, минтая – 12-13 тыс. тонн, камбалы – 5-6 тыс. тонн, трески – около 1 тыс. тонн, тихоокеанского кальмара – порядка 1 тыс. тонн (при возможном вылове 60 тыс. тонн).

На фото: Приморский бизнес возрождает прибрежное рыболовство несмотря на препоны чиновников.

Фото Андрея МИСЯГУТОВА.