Владивосток претендует на звание столицы дрифта

Толчок развитию автомобильного спорта дало появление ТРК «Приморское кольцо»

История российского дрифта началась во Владивостоке. В 2005 году дрифт-соревнования впервые прошли в столице Приморья. Уже на следующий год фанаты автомобильного спорта смогли стать участниками полноценного чемпионата Владивостока. В таком формате дрифт-соревнования проходили вплоть до 2008 года, когда эстафета автоспорта перешла к Российской дрифт-серии. А в 2013 году вместе с открытием СТК «Приморское кольцо», соревнования вышли на новый уровень.

Весна для болельщиков и пилотов дрифта на Дальнем Востоке знаменуется началом дрифт-сезона. В этом году 2 мая стартует Восточная конференция Российской дрифт-серии (РДС). Этапы поочередно проходят то в столице Приморья на базе ТРК «Приморское кольцо», то в Хабаровске на арене «Ерофей». По словам экспертов, это одно из ярчайших событий автоспорта в нашей стране.

Досье "Золотого Рога": Исторические предпосылки для зарождения дрифта были созданы на Дальнем Востоке. Родиной данного вида автоспорта стала Япония, где в 2001 году прошли первые соревнования. Уже через несколько лет аналогичные мероприятия состоялись во Владивостоке, и люди по всей России с интересом следили за развитием дрифта. Сегодня многие иностранные гонщики ставят мероприятия, проходящие в столице Приморья, в один ряд с мировыми дрифт-битвами. Рассматривается возможность проведения во Владивостоке одного из этапов трансконтинентального кубка по дрифту, а также этапов других международных соревнований по данной дисциплине.

«Изначально чемпионат по дрифту во Владивостоке проходил под брендом «Формула дрифта». Но со временем стало ясно, что необходимо придумывать что-то свое. Совместно с пилотами из Санкт-Петербурга мы выбрали название РДС. И уже в 2010 году у нас прошел первый этап двух серий – РДС-Восток и РДС-Запад. К настоящему моменту в соревнованиях прибавилась серия РДС-Сибирь, а в этом году будет дан старт всероссийскому чемпионату РДС–GP. Таким образом, соревнования представляют три региональных серии и одну главную, всероссийскую. Пилоты, которые могут позволить себе перемещения по стране вместе с автомобилями, будут двигаться из западной части России (Сочи, Нижний Новгород, Красноярск) до финала, который пройдет в конце сезона во Владивостоке. «Переезд» серии из города в город дает увеличение популярности дрифта и привлекает внимание к соревнованиям», – рассказал организатор и главный судья РДС-Восток Дмитрий СЕМЕНЮК.

Дрифт «закольцевали»

Появление СТК «Приморское кольцо» дало развитию дрифта новый толчок. Сегодня, когда комплекс развивается с поддержкой государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», масштаб мероприятий увеличивается. Изначально комплекс был создан для развития культуры: спортивной, чтобы вывести пилотов на новый уровень, зрительской - научить получать удовольствие от ярких, зрелищных событий, и культуры бизнеса - дать возможность использовать площадку в маркетинговых стратегиях.

«Появление ТРК «Приморское кольцо» – это скачок вперед для всей дрифт-индустрии Дальнего Востока потому, что мы можем предложить более качественный сервис зрителю. Появление работающей профессиональной трассы с трибунами и бытовыми помещениями позволяет проводить соревнования высокого уровня на регулярной основе. К тому же, каждый желающий может приехать и почувствовать себя гонщиком, тренируясь на площадке на собственном автомобиле за небольшие деньги, что тоже поднимает интерес к дрифту. В этом вопросе Владивостоку очень сильно повезло – помимо «Приморского кольца», на территории города есть трасса на Змеинке. Во многих городах страны нет ничего подобного. На Дальнем Востоке такие площадки есть только во Владивостоке и Амурской области», – рассказал организатор РДС-Восток Анатолий АКСЮТОЧКИН.

Поскольку во многих населенных пунктах отсутствуют оборудованные площадки для дрифта, некоторые болельщики с удовольствием приезжают в ближайший город, чтобы насладиться зрелищным шоу. К сожалению, во Владивостоке их не так много, поскольку несмотря на все попытки правительства исправить ситуацию, перелеты по Дальнему Востоку по-прежнему очень дорогие. Наблюдается интерес к ТРК «Приморскок кольцо» и со стороны иностранных гостей.

«Само появление ТРК способствовало приезду на наш этап руководства японского дрифт-соревнования D1 в 2013 году. Они увидели, что здесь есть перспектива развития. После этой встречи российские пилоты впервые поехали в Японию, и теперь мы достаточно плотно сотрудничаем. Благодаря тому, что дрифт активно развивался в последние годы на региональном уровне, Владивосток стал местом проведения мероприятия мирового масштаба - Asia Pacific D1PrimRing GP, – считает Дмитрий Семенюк. – Есть интерес со стороны иностранцев и к РДС. Например, в ближайших соревнованиях хочет выступить пилот из Гонконга. В 2014-2016 годах в РДС принимали участие пилоты из Японии, в том числе и девушка. Думаю, что возможность поучаствовать в соревнования серии РДС и Asia Pacific D1PrimRing GP будет все больше привлекать иностранных спортсменов».

По словам Аксюточкина, ежегодно поток зрителей растет. На ТРК «Приморское кольцо» автоспорт привлекает довольно высокую долю женской аудитории – 35%. Пожалуй, дрифт – один из немногих видов спорта, который может похвастаться столь высоким вовлечением прекрасной половины человечества. А возраст основной аудитории колеблется от 20 до 40 лет. Причем большинство болельщиков приезжают на соревнования с семьей, и целый день проводят вместе с РДС-Восток. Помимо самих заездов, РДС имеет целый ряд уже устоявшихся традиций, которые также превращаются в часть шоу. Среди них – дрифт-такси. В прошлом году впервые за всю историю РДС-Восток на традиционном аукционе дрифт-такси разыграли парный заезд. Победителем был признан болельщик, заплативший за поездку с Алексеем ЛИНЬКОВЫМ 26 тысяч рублей, а его соперник за 25 тысяч рублей стал пассажиром спортсмена с Камчатки – Алексея КОЗЛОВА.









Помимо самих заездов, РДС имеет целый ряд уже устоявшихся традиций, которые превращаются в часть шоу.



Стритрейсеры вредят репутации

Несмотря на то, что дрифт с каждым годом набирает популярность, организаторы отмечают, что поиски партнеров соревнований становятся все сложнее. «Дрифт – дорогой спорт, и без поддержки бизнеса пилотам очень сложно готовиться и выступать на соревнованиях, – делится Анатолий Аксюточкин. – Сегодня восприятие бизнес-структур интеграции в спорт проходит довольно равнодушно, хотя мы предлагаем хорошие маркетинговые продукты по продвижению товаров и услуг, ассоциируя их с сильным брендом РДС. Сказывается и некая консервативность бизнеса в вопросах выбора рекламных площадок (предпочтение отдается ТВ и наружной рекламе), а также сформированное вокруг дрифта информационное поле».

Обратите внимание: во многих новостях любого нарушителя дорожного правопорядка называют дрифтером. Но дрифт – это не дорожное хулиганство, это спорт, и нарушители ПДД не заслуживают высокого звания профессиональных пилотов.

«К сожалению, такая подача новостей встречается сплошь и рядом, накладывая негативный отпечаток на всю дрифт-индустрию, в том числе и на моменты коммуникации с потенциальными бизнес-партнерами. У многих возникает вопрос: а смысл выделять для вас средства, если вы кружите в районе кольца Третьей Рабочей? Но профессиональные спортсмены так не делают – они готовят специальные автомобили, в которые вкладывают миллионы средств, и не передвигаются на них по дорогам общего пользования. К площадкам соревнований их транспорт доставляет эвакуатор. Становится даже обидно за Владивосток, где есть две площадки, на территории которых можно почувствовать автомобиль в управляемом заносе, а хулиганы продолжают выплескивать адреналин в черте города. Например, в Красноярске абсолютно решена проблема уличных хулиганов. Там все желающие пожечь резину приезжают на автодром Красное кольцо. Почему во Владивостоке автолюбители не делают так же – для меня большой вопрос», – удивляется Анатолий Аксюточкин.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ.