Приморье принимает по высшему уровню

Лидеры туриндустрии региона покажут себя на PITE-2018

Ежегодный региональный конкурс «Лидеры туриндустрии Приморья» в 2018 году пройдет в крае уже в 24-ый раз. История конкурса, который успел стать традиционным, началась в 1994 году. За это время в различных номинациях успели принять участие сотни региональных туроператоров, отельеров, рестораторов и представителей образовательной сферы.

Такое разнообразие номинаций и отраслей участия связано с тем, что развитие туристской индустрии в крае – это комплексная совместная работа как разных направлений бизнеса, так и органов местного самоуправления и научного сообщества края. Напомним, что совершенствование туристской инфраструктуры, позиционирование Приморья на мировом рынке туризма, увеличение въездных турпотоков – все это реализуется в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы».

Традиционно конкурс проводится в конце каждого года, когда в Приморье заканчивается теплый сезон и подводятся итоги работы туротрасли. В 2017 году прием заявок на участие в состязании, а также презентаций, исследований и других работ начался в ноябре, а итоги были известны уже в середине декабря. Тогда лучшими профессионалами своего дела были признаны 50 участников, среди которых как предприятия, так и отдельные специалисты.

Организатор конкурса – департамент туризма администрации Приморского края. По словам его главы Константина ШЕСТАКОВА, профессионализм работников и организаций туристской сферы растет с каждым годом.

- Благодаря этому в 2017 году мы добились значительных успехов, - отметил Шестаков. Приморье стало одним из первых регионов России, в котором ввели режим беспошлинной торговли. Также был совершен прорыв по круизному направлению, а количество регулярных международных авиарейсов и рейсов малой авиации в самом крае стабильно увеличивается. По тому, как растут объемы турпотока, можно сделать вывод, что туристская инфраструктура в крае благоприятствует этому своим развитием, кроме того – повышается имидж региона как благоприятной туристской дестинации. Но главное – это то, что из года в год профессионализм нашей команды, то есть работников и организаций туристической сферы, возрастает.

В 2017 году структура конкурса была несколько изменена, и в него вошли семь номинаций, таких как «Лучшее средство размещения гостиничного и негостиничного типа», «Лучшее предприятие питания», «Лучшая выпускная квалификационная работа в сфере туризма и гостеприимства», «Лучший реализованный проект по развитию инфраструктуры туризма и гостеприимства». Номинацию «Лучший туроператор Приморья» заменили две номинации: «За высокие достижения в сфере въездного туризма в Приморском крае» и «За высокие достижения в сфере внутреннего туризма в Приморском крае». Кроме того, появилась номинация «За развитие познавательного и экологического туризма на территории особо охраняемой природной территории».

Таким образом, участие в конкурсе смогли принять не только туристские компании Приморского края, но и особо охраняемые природные территории, кафе и рестораны, турбазы, гостиницы, образовательные учреждения, осуществляющие подготовку кадров для сферы туризма и гостеприимства, и даже студенты этих вузов.

PITE – в подарок

Все победители конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья – 2017» в качестве награды получили не только право использовать слоган «Лидер туриндустрии Приморья-2017» в рекламно-информационных целях, но и возможность бесплатно принять участие в экспозиции Приморского края на XXII Тихоокеанской международной туристской выставке (PITE), которая стартует в мае 2018 года на площадке Кампуса ДВФУ на острове Русском.

Стоит отметить, что минимальная стоимость участия в выставке обойдется ее участникам в 12 тыс. рублей. В эту цену войдут размещение информации об экспоненте в официальном каталоге выставки, а также участие в мероприятиях Тихоокеанского туристского форума, которые не требуют официального приглашения. Если же участник захочет разместиться на стенде, ему будет предложено доплатить минимум 8700 рублей за 1 кв. м стендовой площади.

Однако само по себе участие в PITE оправдывает такую стоимость, наверное, в десятикратном размере, ведь в рамках выставки, а также ТТФ, можно будет договориться о сотрудничестве с представителями туриндустрии многих стран, которые уже утвердили свое участие в крупномасштабном мероприятии Дальнего Востока. Это такие страны, как Япония, Китай, Камбоджа, Макао, Гуам и Вьетнам. Приглашены также туркомпании Республики Корея, Малайзии, Филиппин, Индии и других стран, граждане которых выступают потенциальными потребителями продуктов туриндустрии Приморья. Более того, ежегодно аудиторией выставки становятся десятки тысяч человек, что способствует наращиванию популярности тур-направлений Приморья.

Интересно, что в этом году PITE усовершенствует формат: предпочтительными участниками выставки станут не только операторы, традиционно предлагающие экскурсионные туры и пляжный отдых, но и компании, продвигающие спортивный, медицинский и деловой туризм.

Сам Приморский край на выставке будет представлен в рамках межрегионального проекта «Восточное кольцо России», который объединяет туристский потенциал 12 территорий Дальнего Востока.

Как рассказали в АНО «Туристско-информационный центр Приморья», в ТИЦ уже подготовили яркую полиграфическую и сувенирную продукцию для участников выставки, чтобы рассказать им о туристских возможностях Приморья. В частности, узнать о Приморье можно будет из нового буклета «Go to Primorye» и путеводителю по краю «Открой Приморье». Кроме того, интерес представляет журнал «Чудеса Приморья», открытки с видами края, сувенирные пряники в форме морских звезд, маяка и тигра, а также продукцию под новым брендом «Возьми Приморье с собой».

Победители - о туризме в Приморье

В конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья» из года в год принимают участие как крупные игроки турбизнеса Владивостока (например, гостиница «Экватор», на базе которой основан ДВ-филиал Российской Гостиничной Ассоциации, ООО «Туристическая компания «Лаки Турс», ресторан дальневосточной региональной кухни «Порт кафе»), так и участники из муниципалитетов (например, арсеньевское ООО «Гостиница Таёжная», а также ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник»).

Как убеждены участники рынка, в Приморском крае решены еще не все проблемы туротрасли – от нехватки номерного фонда гостиниц и недостаточного информирования потенциальных туристов о возможностях отдыха в Приморье, до отсутствия приличных общественных туалетов, а также указателей и вывесок на иностранном языке во многих зонах. Однако все эти проблемы постепенно находят решение.

Так, директор гостиницы «Экватор» Екатерина КОЛИТЕНКО, согласна с тем, что классификация гостиниц, которая предстоит отельерам России и края, изменит рынок в лучшую сторону и сделает его удобным, в первую очередь, для туриста: цена за каждый номер будет оправдана звездным статусом, присвоенным гостиницам.

- Материально-техническая база гостиниц нуждается в упорядочивании, необходимо также оценить уровень персонала и наметить ориентиры для дальнейшего развития сферы, - считает Колитенко. – Приказ о порядке классификации поспособствует всему этому, особенно он важен для независимых отелей.

Что касается кухни, которая в Приморье также поставлена на экспорт, то ресторанная индустрия Приморья всего за несколько последних лет достигла внушительных успехов и стала особенно интересной туристу. Напомним, что в мае 2017 года на Дальнем Востоке окончательно сформировался гастрономический бренд Pacific Russia Food. При этом Приморский край – признанный лидер в плане развития этого бренда. Так, по результатам рейтинга от международной туристической платформы Booking.com, составленном на основе опроса туристов, Владивосток признан городом с самой вкусной едой в России.

Рост въездных турпоток в край пока что также нельзя переоценивать, считает директор компании «Лаки-Турс» Сергей СПИРИН. – Приморскому рынку еще предстоит поработать над созданием цивилизованного рынка въездного туризма.

- Туроператорам Приморья необходимо обратить внимание на качественный прием иностранных гостей, но это также очень трудоемкий и долговременный процесс, - комментирует Спирин. - Ведь не каждая компания может позволить себе содержать не только квалифицированного сотрудника с английским языком, а также с китайским, японским и тем более французским языком, а ведь этого требуют иностранные операторы. Да, китайских туристов сейчас приезжает к нам гораздо больше, чем раньше, однако их уровень (и, соответственно, наше обслуживание) оставляет желать лучшего. Если хотя бы 10% от этого количества мы заменили бы потоками туристов из Франции, Германии, Японии и другими нациями - это был бы цивилизованный въездной туризм. Таковы нынешние реалии рынка.

Кстати, по данным департамента туризма Приморского края, в 2017 году в Приморье только из США въехали 1628 туристов.

ТЕНДЕНЦИИ

Сегодня в меню почти всех региональных заведений, внимательных к туристам, под брендом Pacific Russia Food можно отведать блюда с дальневосточным акцентом: различные вариации деликатесов из камчатского краба, мидий и гребешка, скоблянку из кукумарии или трепанга, экзотический папоротник с мясом и многое другое.

Несмотря на это, по словам пиар-директора ресторана «Порт Кафе», который первым в Приморье начал развитие бренда дальневосточной кухни, Андрея ХАУСТОВА, приморские рестораторы - только в начале пути. «Сама по себе дальневосточная кухня была всегда, и мы знаем о ней, как жители региона. Однако, как отдельный гастрономический ресторанный бренд она начала формироваться совсем недавно, буквально 3-4 года назад», - отмечает эксперт.

На фото: Европейские туристы во Владивостоке - гости нечастые.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.