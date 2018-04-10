Бизнесу Приморья не стоит бояться перехода на онлайн-кассы

Приобрести и настроить оборудование нового поколения можно в розничных салонах МТС

Приморский край продолжает оставаться лидером на Дальнем Востоке по количеству субъектов предпринимательской деятельности. На его территории работает 36,5% субъектов малого и среднего бизнеса Дальневосточного федерального округа и 1,5% - Российской Федерации. Федеральный закон №54 о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) предписывает всем предпринимателям в течение 2018–2019 годов обзавестись онлайн-кассами. На практике это означает, что любое предприятие, будь то крупная торговая сеть или небольшая кофейня, которое использует ККТ, обязано оборудовать ее фискальным накопителем.

Бизнес-омбудсмен Приморья Мария ШЕМИЛИНА ранее поясняла, что в регионе проблема перехода на новые технологии стоит очень остро. Предприниматели взяли паузу и ведут мониторинг рынка, откладывая внедрение нового оборудования до часа «х» - 1 июля 2018 года, однако времени для приобретения и настройки онлайн-касс осталось не так уж много.

Тем более, что по истечении этого срока для нарушителей в силу вступают штрафные санкции. Например, если индивидуальный предприниматель будет применять ККТ, которая не соответствует новым требованиям, то за каждый «пробитый» такой кассой чек он получит предупреждение или штраф до 3 000 рублей. Если же такое будет делать ООО, то эти санкции вырастут до 10 000 рублей. В случае повторных нарушений предприятия и вовсе могут попасть под административный арест - им на 90 дней запретят работать.

Досье "Золотого Рога": Онлайн-касса - это специальное устройство для фиксации денежных расчетов между покупателем и продавцом, при этом аппарат передает все операции в федеральную налоговую службу (ФНС) через сеть Интернет. Аппарат внешне почти не отличается от кассы привычного образца. Однако это устройство должно иметь интернет-соединение и функцию отправки информации обо всех операциях в ФНС через посредника - оператора фискальных данных (ОФД). Именно за использование сетевых ресурсов новую ККТ еще называют онлайн-кассами. Реализация реформы с повсеместным введением ККТ разделена на несколько этапов. С февраля прошлого года налоговая инспекция остановила регистрацию аппаратов старого образца. С 1 июля 2017 года на новое оборудование перешли предприниматели, которые и раньше работали с кассовыми аппаратами. В июле этого года установить новое оборудование обязаны организации и ИП из сфер торговли и общепита, работающие на патентной системе и ЕНВД.

Переход на новые технологии звучит сложно только с первого раза. Чтобы помочь разобраться, МТС отвечает на вопросы – что такое онлайн-кассы и какие выгоды предприниматель может получить от использования нового оборудования?

Какую онлайн-кассу выбрать?

Большинство предпринимателей, которым необходимо обновить контрольно-кассовую технику, работает в сфере услуг. Причем, нередко оказывают их не в офисе, а на выезде. Поэтому для них ключевым фактором является мобильность ККТ.

Один из примеров такой техники - «МТС Касса». Внешне это устройство похоже на всем известные банковские терминалы в магазинах. Лёгкое - всего 900 граммов - и компактное, длиной чуть больше 20 сантиметров, легко держать в руке, - оно способно непрерывно работать на одном заряде аккумулятора до 10 часов, а в режиме ожидания - до 5 суток. Удобно при расчетах за доставку или выполнение работ у клиента.

А что подойдет тем, у кого обычный магазин без всякой работы на выезде?

Мобильная касса для них тоже отличный вариант. Во-первых, она куда компактнее стационарного кассового аппарата, и освободившееся место можно использовать для выкладки товаров. Во-вторых, с её помощью можно увеличить скорость обслуживания покупателей, поскольку она позволяет продавать по штрих-кодам или названиям, а это ведет к росту товарооборота магазина. Это же сводит к нулю вероятность ошибки продавца, а значит, уменьшает потери и повышает лояльность покупателей.

Облегчают жизнь и разные дополнительные функции. К примеру, аппарат с программным обеспечением от МТС позволяет вести учет товаров, легко добавляя и выводя их из оборота. Тотальный учет операций минимизирует возможности хищений. А ёмкий аккумулятор позволяет не прекращать работу даже при отключении электричества, что нет-нет, да и случается.

Где купить новую кассу и сколько это стоит?

Предложений масса. Главное- чтобы аппарат был сертифицирован и, вместе с подключаемым программным обеспечением, полностью соответствовал требованиям нового закона. Проверять на это соответствие самостоятельно, если вы собираете нужные элементы от разных поставщиков, или без лишней головной боли купить все необходимые компоненты для торговли сразу у одного поставщика - решать вам.

Средняя цена самого устройства - 18-20 тыс. рублей. К примеру, онлайн-касса от МТС стоит 18 900 рублей вместе с НДС. Причем, аппарат можно взять в рассрочку, а необходимое обслуживание получить бесплатно: МТС обнулила плату за товароучетное ПО, интернет-трафик и доступ к ОФД до самого «дня икс» - 1 июля 2018 года. Экономия составит несколько тысяч рублей. Уже сейчас купить комплексное решение можно в рознице оператора или заказать на сайте.

Есть ли какие-либо хитрости с подключением онлайн-кассы?

Единственный этап, на котором есть шанс попасть впросак - это активация кассы, а точнее - её регистрация в ОФД и налоговой. Ошибка на этом этапе может привести к необходимости покупки нового фискального накопителя. Сделать все и сразу правильно помогут профессионалы: если приобрели кассу в МТС, оставьте заявку на ее регистрацию в личном кабинете на сайте. Специалисты все сделают за вас. Отметим, что на этом сервис от МТС как поставщика ККТ не закончится: техподдержка будет принимать и решать все вопросы в режиме 24/7.

Сергей КУЗЬМИН.