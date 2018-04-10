Чтобы без пыли и копоти

Промышленность Приморья готовится к мероприятиям по снижению ущерба окружающей среде

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию 1 марта Президент РФ Владимир ПУТИН озвучил новые требования к промышленным предприятиям, которые должны быть приняты к действию ради повышения экологического благополучия и здоровья людей. При этом должен резко сократиться объем вредных промышленных выбросов и отходов.

В частности, он сказал: «С 2019 года на экологичные, наилучшие, доступные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды».

Безусловно, повышенные требования коснутся многих сфер жизнедеятельности Приморья, потому что под новые экологические стандарты требуется провести модернизацию предприятий топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, обеспечить обход населенных пунктов крупнотоннажным грузовым автотранспортом, обеспечить широкое использование экологичных видов общественного транспорта. Предстоящая работа актуализирует Государственную программу Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

В недавно опубликованном Минприроды РФ перечне объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Приморья, сегодня числится 1 777 различных объектов, в отношении которых есть претензии и предложения по усилению природоохранной деятельности со стороны Росприроднадзора. Из этого списка 413 объектов находятся во Владивостокском ГО, 281 - в Уссурийском и 159 - в Находкинском.

В перечень отрицательно влияющих на окружающую среду попали около 100 объектов, связанных с работой с нефтепродуктами, более 10 объектов «Газпрома», более 15 - «Росморпорта», свыше 50 - «Ростелекома», Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «Дальхимпром», АО «Восточная верфь», 25 объектов ПАО «Приморавтотранс» и около 40 - «Примавтодора», свыше 180 объектов ОАО «РЖД», включая ряд пассажирских вокзалов, 13 объектов АО «ДГК», в том числе крупнейшие - Владивостокская ТЭЦ-2 и Артемовская ТЭЦ, другие электростанции и котельные.

Росприроднадзор обратил внимание на то, что в список входит около 45% объектов предприятий, осуществляющих сбор, транспортирование, переработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности. В том числе мусоросжигательный завод и комплекс по переработке ТБО «Спецзавод №1» во Владивостоке.

Меры по снижению вредного воздействия на экологию должны затрагивать также Владивостокские и Находкинские торговые и рыбные порты, Порт Восточный, отдельные объекты «ТИНРО-Центра» и ОАО «Тернейлес», ряд объектов АО «Приморскуголь», «Спасскцемент», «Дальзавод», «Дальполиметалл», «Владхлеб», «Прогресс».

Среди объектов, опасное влияние которых на природу в Приморье должно быть снижено, есть аграрные предприятия, магазины и склады, производство пива, банковские рассчетно-кассовые центры, аэропорты, базы отдыха и санатории, войсковые части, казино Tigre de Cristal и другие.

Пока трудно предположить, насколько огромные средства потребуют природоохранные мероприятия по всему установленному Минприроды перечню объектов и предприятий для Приморского края с переходом на повышенные экологические стандарты. Однако уже сегодня об этом можно судить по тому вкладу в природоохрану, который выполняют и наметили на ближайшие годы приморские стивидорные компании, занимающиеся перевалкой угля, преимущественно в Находке. В начале марта девять компаний из Находки подписали соглашения, подписанные врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО, по которым ими на мероприятия по охране окружающей среды в течение 2018-2020 годов будут направлены 1,5 млрд рублей.

Наиболее весомый вклад в это будет у «Восточной стивидорной компании» - 671 млн рублей и «Восточного Порта» - 231 млн, которому в природоохранные мероприятия и модернизацию перегрузочного оборудования строящейся третьей очереди специализированного угольного комплекса в срок до 2021 года предстоит вложить еще около миллиарда рублей.

Более 340 миллионов рублей в проекты по защите окружающей среды вложит «Терминал Астафьева», 264,6 млн - «Стивидорная компания «Малый порт», 211 млн - «Находкинский морской торговый порт», 66,8 млн - «Дальмормонтаж», 19,2 млн - «Геомар», 11,8 млн - «Аттис Энтерпрайс» и 5 млн - «Восточно-Уральский терминал».

Эти компании обязались вести постоянный автоматизированный мониторинг состояния воздуха по присутствию в нем угольной пыли, построить ограждающие конструкции для пылеподавления, производить на территориях угольных складов очистку ливневых вод, внедрять в работу с углем водяные и снеговые пушки, применять пылеулавливающие реагенты, производить постоянную очистку территорий складов и проезжей части дорог от угольной пыли и многое другое. Соглашения наложили запрет на работу с углем, если сила ветра составляет или превышает 15 метров в секунду. Главное - все эти мероприятия должны улучшить состояние окружающей среды не только на промплощадках стивидоров, но и в Находке с прилегающими поселками.

Нарушения санитарных норм для стивидоров становятся критичными - это еще дополнительные затраты на штрафы и компенсации ущербов, а в отдельных случаях и приостановка производственной деятельности на 90 суток.

В январе аналогичное находкинским соглашениям Андрей Тарасенко подписал с АО «Владивостокский морской рыбный порт». Им запланировано в этом году направить на модернизацию системы пылезащиты 51,4 млн рублей, а в последующие три года - ещё 120 млн на строительство сооружений по очистке ливневых и сточных вод. При этом до конца текущего года компания обязалась завершить перевалку угля открытым способом на причале №50, а в следующие два года - на причале №46.

Пример стивидоров является на сегодня показательным для промышленных предприятий, организаций, учреждений и компаний, чьи объекты сегодня проблемны для сохранения высокого качества состояния окружающей среды в Приморье.

На фото: Среди объектов, опасное влияние которых на природу в Приморье должно быть снижено, попало даже казино Tigre de Cristal.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.

Виктор КУДИНОВ.