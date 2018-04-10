Мусор особого внимания

Владивостокский мусоросжигательный завод взят на карандаш самим президентом страны

Редкое предприятие в Приморье сегодня пользуется таким пристальным вниманием, как мусоросжигательный «Спецзавод № 1» во Владивостоке. Так, 14 декабря вопрос приморского журналиста об отрицательном влиянии завода на окружающую среду прозвучал на пресс-конференции президента РФ Владимира ПУТИНА, который пообещал разобраться во вредности этого предприятия для жителей близлежащих жилых районов, ранее уже не раз обращавшихся к нему по этому поводу.

На субъективный взгляд автора материала - ну, не президентское это дело - копаться во владивостокском мусоре, когда есть местные власти, которые этим давно занимаются, и есть Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, в соответствии с требованиями которой на заводе проводится модернизация производства. И есть жители, которые должны трезво понимать, что если не этот завод, то платить им за свой мусор по тарифам придется значительно больше, потому что складирование его на полигоне ТБО обходится в два раза дороже, чем сжигание. А завтра оно станет еще дороже, потому что полигон надо расширять на дефицитных городских землях, отводить под мусор новые места.

Разобраться самим - нужен ли завод

Снижение вредных выбросов в воздух, как и многое другое, делается постепенно. Невозможно как в сказке - все и сразу. У многих еще в памяти 1970-1980-е годы, когда во Владивостоке чадили многочисленные котельные, работавшие на угле. Но была программа перехода на тепло от ТЭЦ и наиболее крупных котельных. И благодаря ее осуществлению, закрытию мелких «печек», воздух в городе стал значительно чище. Затем ситуацию еще более улучшили через переход этих предприятий с угля на мазут, а затем и на газ.

Кстати, позитивные перемены не раз затрагивали и «Спецзавод №1». После его ввода в эксплуатацию в 1979 году и до 2002 года на дымоудалении предприятия работали электрофильтры, улавливавшие в основном твердые частицы, и в какой-то малой степени - вредный химический состав выбросов. А в 2002 году были установлены «батарейные циклоны», обеспечивающие качество газоочистки до 95-96%. В 2014 году была модернизирована система контроля котлов за давлением воздуха и температурой в каждой из зон горения, и это тоже позволило заметно уменьшить вредные выбросы.

В прошлом году со 2 октября на заводе были введены в строй новые, современные, эффективные фильтры производства Санкт-Петербургской компании АО «Спейс-Мотор», закупленные за счет средств МУПВ «Спецзавод № 1» и администрации города. Это, как сказал директор предприятия Евгений ШИРЯЕВ, тоже значительно улучшит ситуацию: «До установки этих фильтров прежнее оборудование также не допускало превышения нормы содержания вредных веществ, которые выходят в воздух. Но с новыми рукавными фильтрами эти показатели снизятся еще в несколько раз».

Температура горения в котлоагрегатах чешского производства на заводе составляет 1200 градусов, и при ней сгорает практически вся без остатка органика, да и вредные компоненты нейтрализуются и связываются шлаком. Кстати, японцы обычно используют для сжигания мусора котлы, в которых поддерживается температура всего около 800 градусов, и затем остающиеся отходы им приходится дожигать на дополнительном котле.

Природоохранные организации и контролирующие органы регулярно отслеживают ситуацию по Спецзаводу №1. Росприроднадзор регулярно берёт пробы воздуха. И сразу после пресс-конференции президента была проведена очередная такая проверка, которая показала, что превышение предельно допустимых норм загрязнения воздуха вблизи предприятия не зафиксировано. При этом эффективность работы пылегазоочистных устройств составила от 92,21% до 93,24% при нормативно утвержденной - 92%.

20 марта качество воздуха вблизи предприятия на содержание диоксида азота, диоксида серы и сажи провели специалисты ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды. Пробы воздуха, взятые в районе ул. Бородинской, 43 и ул. Героев Варяга, 8, показали, что превышений предельно-допустимых концентраций исследуемых загрязняющих веществ в воздухе в районе мусоросжигательного завода не выявлено».

В настоящее время степень очистки выбросов предприятия в атмосферу превышает 99%.

Конечно, это право каждого - верить или не верить государственным контролерам, на свои или собранные деньги проводить альтернативные экспертизы и т.д. Но к вопросу утилизации мусора надо подходить трезво и без «зеленого» экстремизма. Ведь некоторые до сих пор глубоко убеждены, что жить в Снеговой Пади вообще нельзя после того, как там горели военные склады и вредные вещества пропитали все вокруг. Хотя есть объективные данные, что жить в Снеговой Пади можно. И даже очень хорошо. Даже цены на жилье в этом районе сегодня об этом свидетельствуют.

Надо сказать, что, посещая это предприятие, я специфического мусорного запаха или привычного своего асматического удушья вблизи него не почувствовал. Ну, а внутри - запашок есть, но это своя профильная специфика работы с мусором.

«Прекрасно» закрыть, чтобы «прекрасно» открыть?

На недавней еще памяти владивостокцев - попытка одного из бывших мэров вместо одного большого мусоросжигающего завода построить в городе несколько районных, работающих на самом современном оборудовании. И это строительство было начато. Были запланированы и затрачены деньги, а потом это строительство было заброшено, потому что жители таким поворотом решения проблемы оказались недовольны - они протестовали и добились, что не быть этим заводам. Ну, не позволила этого фобия. И ведь не проблема - наши люди могут добиться закрытия ненавистного им «Спецзавода №1». Себе же во вред.

На одной из встреч с жителями города мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО сказал, что согласен закрыть это предприятие, притом что его безопасность признана экспертами. Но, прежде, чем это сделать, необходимо решить пару проблем. Первая - это ввести новые площади полигона ТБО для вывоза городского мусора, что нашло понимание у врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО. Вторая - необходимо ввести новые мощности по выработке тепла взамен того, которое из мусора сегодня вырабатывает спецзавод. Вырабатываемое им тепло согревает большой жилой массив на Второй Речке.

То есть если оставить завод как есть, то расходы - исключительно на его модернизацию, которую он в основном покрывает за счет своей собственной деятельности. Если убрать, то возникают следующие затраты - ликвидация предприятия, строительство аналогичного в другом месте, и строительство какой-то другой экологически чистой кочегарки для жителей этого района города. Естественно, что все это возможно за счет кармана налогоплательщика или - заинтересовав этими проектами представителей бизнеса. Естественно, без выгоды для себя они сносить и строить не будут. Из чего и из кого они будут эту выгоду извлекать - это другой вопрос.

Кстати, в середине января Андрей Тарасенко сообщил, что в крае будут построены три новых мусоросжигательных завода, на которых будут утилизировать отходы со всего региона. По его словам, инвесторы на эти объекты уже нашлись. Меморандум о строительстве одного из них был подписан с японской стороной во Владивостоке в ходе проведения Восточного экономического форума. Предварительная сумма инвестиций по строительству этого предприятия, оснащенного современными технологиями и оборудованием, называлась в пределах 1 млрд рублей.

Пойдет ли один из этих заводов на «замену» Спецзаводу №1»? Вероятно, нет. Поскольку отказ от него - мягко говоря, глупость. Более того, в конце февраля японские компании «Нихон дзоки сэйяку» и «Санко» на встрече в администрации Владивостока выразили намерения помочь улучшить технологию Спецзавода №1.

Добиться совершенства

Компания «Санко» еще в сентябре прошлого года ознакомилась с работой предприятия и подготовила ряд своих предложений на основе японского опыта. В частности, ею предложено внедрить дополнительную химическую очистку отходящих газов химическими реагентами - для этого надо будет установить соответствующее японское оборудование, смонтировать дополнительный малогабаритный мусоросжигательный котел производительность около 70 тонн в сутки. Вероятно, найдут реализацию и их предложения по развитию производств по вторичной переработке отходов на полигоне ТБО Спецзавода в районе ул. Холмистой и производство топлива для котельных из пластика и деревянных отходов.

Специалисты предприятия отмечают, что японский опыт интересен. Но и они у нас тоже кое-чему учатся: когда специалисты из Японии знакомились с состоянием котлов завода, то нашли его отличным, которое по их высоким требованиям позволяет работать такому оборудованию еще не менее10-15 лет.

При том, что в Стране восходящего солнца используются технологии уже ранее отработанные во всем мире, здесь в них привнесли определенную новизну, уделив серьезное внимание экологичности и надежности. Поэтому в порядке вещей, что все 28 муниципалитетов Токио имеют по одному своему мусоросжигательному заводу. Вблизи от жилья и офисов. А отдельные ближайшие к этим заводам кварталы имеют даже вакуумную подачу мусора на завод. То есть, выбрасываемый человеком мусор без лишней перевалки сразу же попадает в топку. И эти заводы дают японской столице дополнительную электроэнергию, а получаемый шлак идет в отсыпку дорог и новых островов.

Претензии к «Спецзаводу №1» по вреду санитарии и экологии района Второй Речки сегодня идут уже по инерции. Люди просто не видят того, что улучшается, не верят этому. Выработанный стереотип - протестовать против завода - был и остается. Тем более, что когда-то в прошлом действительно фиксировались нарушения, превышения допустимых норм. Сегодня, как отмечают на предприятии, основной загрязнитель воздуха в этом районе города - это автомобиль. Но ведь никто сегодня не требует запретить машинам здесь ездить и убрать их в другой город, чтобы во Владивостоке дышать было легче…

КСТАТИ

Закатать шлак в асфальт

«Спецзавод № 1» имеет проект, по которому его шлак можно использовать в качестве подсыпки для дорожной одежды при асфальтоукладке. В европейских странах 50%, и более, мусора идет на сжигание и выработку электроэнергии и тепла. А на нашем предприятии утилизируется лишь около 30% коммунальных и бытовых отходов города или около 150-200 тонн в сутки.

Если бы им сжигался весь мусор города, то полигон ТБО в районе ручья Безымянный мог бы прослужить 150 лет - под вывоз шлака, а при нынешней ситуации, когда большинство отходов складируются - не более 30 лет. При том, что полигон имеет серьезные проблемы развития, соблюдения ужесточающихся эко-санитарных норм, и - непростые вопросы разделения и переработки части мусора. Он был введен в 2011 году, а уже в 2015-м первая очередь оказалась переполнена.