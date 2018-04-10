Реки Приморья зовут на рафтинг

В Приморье пришла весна, а это значит, что жителю края открылась масса дополнительных возможностей хорошо провести время в выходные. Особенно широк выбор у тех, кто любит активный отдых на природе.

В конце апреля в Южных районах Приморья начинается сезон половодья, отлично подходящий для сплавов - рафтинга - по местным рекам. Этот вид отдыха в выходные придется по вкусу любителям острых ощущений в тесном контакте со стихиями природы. Для некоторых сплавов специальная спортивная подготовка вовсе не потребуется. Например, по плечу обычному человеку будут некоторые участки реки Тигровая в Партизанском районе.

Опытные инструкторы предлагают для рафтинга водный маршрут, пролегающий сквозь урочище «Щёки Дарданеллы», которое представляет собой горную долину с участком реки Тигровая. Шестикилометровый речной участок располагается у трассы Владивосток - Партизанск между селами Хмельницкое и Бровничи. Река здесь протекает между двумя высокими сопками, тесно сжимающими её русло. Скалы-останцы, красующиеся на крутых склонах сопок, напоминают древние замки, с которых к реке спускаются «каменные лестницы», или курумники. Чтобы пройти маршрут, нужно быть готовым к ряду препятствий, которые принесут массу захватывающих эмоций и впечатлений.

Конечно же, к мини-путешествию, которое займет один день, необходимо подготовиться: запастись необходимой одеждой, снаряжением и посудой. Чтобы подробнее узнать о том, что необходимо взять с собой, лучше связаться с инструктором. Услуги по организации активного отдыха в Приморье предлагают многие турфирмы, например, турфирма «Путешественник».

Гостеприимная Сестра встречает туристов

Взбираться на такие высокие горы Приморья, как Пидан или Ольховая лучше ближе к лету, когда нет опасности провалиться под снежный наст. А вот небольшая гора Сестра безопасна даже в начале весны.

Вершина пирамидальной горы находится у города Находки, в устье реки Сучан. Высота Сестры - всего 318 метров над уровнем моря, а восхождение займет около часа. Однако безмятежной прогулки не выйдет: путь пологий и простой только первые 50 метров, а затем - довольно крут. Тропа к пику горы пролегает от побережья бухты Лашкевича. С вершины Сестры открывается обзор на залив Находка и всю прибрежную часть города-порта.





Напротив горы Сестра находится другая гора пирамидальной формы, названная жителями «Брат». Однако Брат вот уже много лет стоит без вершины: в результате карьерной добычи известняка промышленники стесали вершину горы, превратив ее в пологое плато.

Обеим горам, которые являются древними рифами, уже около 250 млн лет. Издревле их называют Золотыми воротами Бохайской империи. Добраться до горы Сестра можно на автобусе или на автомобиле.

Жителям Владивостока предлагают конные прогулки по окрестностям города

Для жителей Владивостока, которые не желают далеко уезжать от города в выходные, но предпочитают активный отдых, подойдут конные прогулки по лесу в районе Ботанического сада. Совершить такую прогулку можно в любой день.





Весь процесс займет около 1-2 часов. За это время инструктор проведет отдыхающих к скале «Роза ветров», к Седанкинскому водохранилищу, покажет тайгу, лианы, кедры, таёжную реку.

Инструкторы уверяют, что прогулка подойдет даже всадникам без опыта и детям, достаточно только обзавестись удобной одеждой и обувью.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.