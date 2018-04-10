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Приморский завод "Европласт" стал финалистом Бизнес-премии
Завод «Европласт» вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес-2017"
Сегодня сложно представить современный мир без простой пластиковой тары. Это одна из самых распространенных упаковок, которую используют для фасовки и хранения пищевых продуктов, материалов промышленного значения. Отсутствие производителя ПЭТ преформ в Дальневосточном регионе легло в основу идеи строительства «Приморского завода «Европласт».
Датой рождения Приморского завода «Европласт» принято считать 21 мая 2001 года, когда с конвейера сошла первая преформа. Строительство здания и установка оборудования заняли по времени примерно полгода.
В 2009 году руководством было принято решение перенести производственную площадку ООО «Приморский завод «Европласт» в Надеждинский район, поселок Новый. Весной 2010 года началось строительство нового здания завода. К концу 2013 года был завешен монтаж оборудования и произведен запуск линий по выпуску преформ и колпачков.
В 2015 году, после утвержденного Государственной Думой федерального закона о территориях опережающего развития, между Приморским заводом «Европласт» и «Корпорацией развития Дальнего Востока» было подписано соглашение об осуществлении деятельности компании на территории опережающего развития Надеждинского района, где ООО «Приморский завод «Европласт» стал первым резидентом.
За 17 лет завод прошел путь увеличения выпуска и продажи преформы в пять раз. Продукция ООО «Приморского завода «Европласт» занимает 65% рынка преформ ДФО.
Клиентская база Приморского завода «Европласт» содержит более 100 компаний, среди которых есть как крупные российские компании, так и транснациональные. Это и Coca-Cola, и Heineken, и EFES, и SLAVDA, и Carlsberg Group.
Производство продукции осуществляется на высокоточном оборудовании известных мировых производителей.
Высокое качество преформы – главное условие успешной реализации и конкурентоспособности продукта на рынке.
Лаборатория с высокоточными приборами позволяет Отделу технического контроля (ОТК) осуществлять систему контроля качества в необходимом объеме. На Приморском заводе «Европласт» он начинается с сырья и заканчивается маркировкой упакованной готовой продукции.
Для оптимизации процесса контроля на предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001 и FSSC.
Специалисты компании, при возникновении необходимости, осуществляют техническую поддержку предприятий, использующих в производстве продукцию ООО «Приморский завод «Европласт».
Приморский завод «Европласт» входит в Объединение предприятий «Европласт», которое является крупнейшим производителем полимерной упаковки на рынке России и стран СНГ. Объединение включает в себя 7 заводов по производству ПЭТ-преформ и полимерных колпачков, завод по производству ПЭТФ-гранулята - «Сенеж» и завод по переработке ПЭТ-бутылок «Пларус».
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