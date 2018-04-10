"Аскольд" планомерно перевооружается

«Аскольд» вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес 2017"

Судовая арматура машиностроительного завода «Аскольд», основанного в Арсеньеве 10 февраля 1943 года, известна своим высоким качеством и надежностью не только в России, но и за рубежом. Сегодня на предприятии развиты металлургическое, механообрабатывающее, сборочное, испытательное и другие виды производств, завод является предприятием полного производственного цикла.

На предприятии последовательно реализуется программа импортозамещения. Специалисты ПАО «Аскольд» успешно осваивают производство изделий для различных отраслей промышленности - энергетической, нефтегазовой, гражданского судостроения. Наработан богатый опыт производства запорных клапанов для строительства и модернизации атомных электростанций. В перспективе - увеличение ассортимента продукции для энергетической промышленности.

На сегодняшний день завод выпускает около 1500 видов судовой трубопроводной арматуры из бронзы, латуни, специальных сплавов, нержавеющих и конструкционных сталей, в том числе клапаны высокого и низкого давления, пожарную арматуру, фланцы стальные, протекторы для защиты судов от коррозии, спецоборудование для водолазных работ, широкую номенклатура штуцерно-торцевых соединений для трубопроводов судовых систем.

Ассортимент продукции постоянно расширяется, отвечая растущим потребностям судостроителей. Так в 2016-2017 гг. было освоено производство торпедных и ракетных стопоров для модернизации АПЛ К-328 «Леопард», проекта 971 «Щука-Б». Это совершенно новое для «Аскольда», науко- и трудоёмкое изделие, освоение которого предприятием является показателем интеллектуального потенциала трудового коллектива.

Среди партнёров завода - крупнейшие российские предприятия судостроительной и судоремонтной отраслей промышленности: АО «ПО Севмаш», АО «ПСЗ Янтарь», АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «СЗ «Северная верфь», АО ДВЗ «Звезда», а также ряд других.

На предприятии планомерно проводится техническое перевооружение основных производств и служб предприятия. Активно ведется внедрение информационных технологий на всех этапах производства.

Объемы выпуска товарной продукции ежегодно наращиваются на 10-12%, с 921,7 млн рублей в 2014 году до 1657,7 млн рублей в 2017 году. Объемы реализованной продукции за этот же период возросли более чем на 84%. Средняя месячная заработная плата работающих возросла, соответственно, с 29,5 тыс. рублей до 41 тыс. 197 рублей, рост составил 39,6%. На 2018 год портфель заказов сформирован на 1,8 млрд рублей.