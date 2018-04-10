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"Авиаполис Янковский" - логистическая "фишка" Приморья
Индустриально-промышленный парк «Авиаполис Янковский» вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес 2017"
В сфере складской недвижимости возрастает роль современных масштабных комплексов, соответствующих динамичным потребностям логистических процессов. Открытие в Приморье крупнейшего индустриально-промышленного парка на Дальнем Востоке «Авиаполис Янковский» стало одним из этапов «логистической революции» в регионе. Сегодня комплекс является единственным профессиональным складом категории «А» на всем Дальнем Востоке.
Сегодня большая часть этого современного складского комплекса задействована либо федеральными сетями, либо дистрибьюторами региональных сетей. Комплекс расположен всего в 5 км от аэропорта «Владивосток», а застраиваемый участок в 92 гектара по масштабам сопоставим с территорией аэропорта.
Хорошие топографические характеристики территории и правильное зонирование участка позволили достичь сразу двух целей: построить крупнейший в регионе склад в аренду, и при этом обеспечить его необходимой инфраструктурой. Вокруг здания имеется стоянка-отстойник для большегрузного транспорта, есть парковка для легковых автомобилей персонала и клиентов.
Чтобы аренда складских помещений давала максимальную отдачу для арендаторов, в проект была заложена мезонинная конструкция - с большой антресолью над зоной доков, шириной 12 м. На мезонине можно расположить административные, офисные, подсобные помещения либо организовать площадку для хранения различного груза. Благо, перекрытие рассчитано на большой вес – 1,5 тонны на один квадратный метр.
«К 2014 году во всем Приморском крае было всего 20 тыс. кв. м складов класса «А». Мы решили обратить внимание на эту область. Проект «Авиаполис Янковский» - это проект, подразумевающий развитие складских и производственных площадей», - говорят в компании DNS, реализующей проект.
Первые три очереди производственно-логистического комплекса были введены в мае 2016 года. Их площадь составила 28,5 тыс. кв. м, параметры соответствуют классу «А». Стоимость строительства четвертой очереди оценивалась более чем в 470 млн рублей – в 2017 году был введен склад класса «В» площадью 25,669 тыс. кв. м. Инвестиции в пятую очередь проекта превысят 496 млн рублей, будут введены в эксплуатацию помещения класса «А» общей площадью 24,2 тыс. кв. м.
«Комплексный подход к решению логистических задач в условиях увеличения товарооборота обеспечивает востребованность складских помещений со стороны логистических компаний и ритейлеров. Активное развитие рынка складской недвижимости позволяет владельцам бизнеса и инвесторам наращивать складские площади не только за счет поиска уже возведенных объектов, но и путем участия в строительстве с момента проектирования», - отмечают в компании.
В июне прошлого года индустриальный парк «Авиаполис Янковский» посетила делегация из города Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян. Цель визита - поиск наиболее подходящей площадки для организации производственных предприятий. По словам заместителя мэра г. Суйфэньхэ, возглавлявшего делегацию, китайские производители рассматривают возможность перевода части своих предприятий на территорию Дальнего Востока России
В прошлом году ООО «Авиаполис Янковский» также объявило о планах построить жилой микрорайон в поселке Новом в 30 км от Владивостока.
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