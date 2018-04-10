Мир океана доступен каждому

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес 2017"

Приморский океанариум открывает своим посетителям широкое окно, через которое можно увидеть еще одну прекрасную грань нашего мира – жизнь под водой. Гости учреждения знакомятся с масштабными экспозициями, отражающими представления о рождении вселенной, эволюции жизни в океане, а также с современным разнообразием жизни. В 2017 году Приморский океанариум посетили 471 171 человек.

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» является филиалом Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, и в первую очередь он является научно-просветительским учреждением. Одним из самых известных просветительских проектов океанариума является «Просветительская среда». Этот масштабный социальный проект потребовал от штата учреждения максимальной концентрации и глубочайшей подготовки.

«В течение учебного года еженедельно по средам океанариум открывает двери только для участников проекта. «Просветительская среда» выросла из «Урока в океанариуме». Получается, мы пошли несколько дальше всей страны, – рассказала начальник службы обеспечения исследований Приморского океанариума Ольга ШЕВЧЕНКО. – «Урок» впервые был запущен в Москве и распространялся только на музеи. Мы начинали так же. Школьные педагоги разработали занятия, которые проходят в экспозициях Приморского океанариума как продолжение учебной программы. Но очень скоро рамки «Урока» оказались для нас тесными. Проект трансформировался. Появилось направление для дошкольников: интерактивные экскурсии на понятном для малышей языке. Стараемся донести до них азы биологических познаний, привить любовь и уважение к природе. Мы охватили все возрастные группы – от самых маленьких до старших. Причем, материал для каждой возрастной группы преподносится по-разному. Для малышей – это игровые занятия, для среднего возраста – познавательные, а также квесты, для старших – викторины, работа в лабораториях. К школьникам подтянулись и студенты. Это логично и правильно: работа в экспозициях и лабораториях – отличное подспорье для учащихся биологических, медицинских, ветеринарных факультетов, для технологов Дальрыбвтуза. Причем, в проекте «Просветительская среда» принимают участие не только российские студенты, но и иностранные».

В 2017 году в рамках некоммерческогопроекта «Просветительская среда» океанариум посетили 10000 школьников из 60 школ Владивостока и 15 школ Приморья, приняли участие 213 дошкольников, более 1000 студентов вузов и средне-специальных учебных заведений, а также почти полторы тысячи детей из социальных учреждений города и края. Таким образом, в рамках «Просветительской среды» океанариум вышел на широкую аудиторию детей, подростков и молодых людей, которым дает не только новые знания, но и открывает безграничный водный мир. Участие в проекте бесплатное.

«Просветительская среда» – лишь один из социальных проектов океанариума. Работает на базе океанариума и бесплатная студия для 5-7-летних дошколят «Белек». Это студия биологической, экологической, профессиональной направленности для детей, проявляющих интерес к природе и окружающему миру. Кроме занятий в экспозиции и тематических игр, малыши осваивают работу в ученических лабораториях. А еще проходят настоящую летнюю полевую практику на острове Попова. В роли морских биологов они собирают пробы на морском берегу, определяют в них видовое разнообразие, изучают под микроскопом в лабораториях, учатся пользоваться научными определителями, составляют гербарии. Опираясь на опыт студии, разрабатывается проект «Растем в океанариуме» с последующими возрастными ступенями: 7-9, 9-10, 10-13 лет, запуск которого запланирован на следующий год.

Еще один социальный проект – «Океан надежды». Его придумали волонтеры, они же его реализуют. Его основа – благотворительная ярмарка, все изделия которой выполнены самими волонтерами и воспитанниками одного из детских садов. Собранные средства поступают попавшим в трудную жизненную ситуацию детям. Причем, помощь эта всегда адресная. Проходит на базе океанариума и работа с особенными детьми – с синдромом Дауна, аутизмом, слабослышащими, слабовидящими. Им дают не только возможность путешествовать по океанариуму, но и общаться с морскими млекопитающими. «Мы допускаем тактильный контакт ребенка с животным. Конечно, под присмотром тренеров, волонтеров и родителей. Чтобы ни животное, ни малыш не испугались, не получили каких-либо отрицательных эмоций. «Океан надежды» - очень трогательная акция, не оставляющая равнодушными ни детей и их родителей, ни волонтеров, ни тренеров», – рассказала Ольга Шевченко. Акция стартовала в декабре 2016 года и с тех пор проходит каждую последнюю субботу месяца.