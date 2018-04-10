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"Седанка Сити" задает новый формат
Торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити» вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес 2017"
Торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити» стал первым на Дальнем Востоке полноценным торговым моллом. Сегодня комплекс представляет из себя уникальное семейное пространство, сочетающее яркий шоппинг для всей семьи, развлекательные зоны, детские центры, большую зону фуд-корта, креативное арт-пространство, боулинг-центр. Торгово-развлекательный комплекс создает уникальный мир, в котором комфортно сочетается шоппинг, отдых и досуг для всей семьи. Интегрированное пространство «Седанка Сити» продолжает развиваться и радовать своих посетителей новыми интересными проектами.
В ТРК «Седанка Сити» создана особая атмосфера, которая превращает отдых жителей Владивостока и прилегающих районов в яркое и запоминающееся событие. Неотъемлемой частью современного комплекса является проведение разнообразных мероприятий, эмоциональное вовлечение посетителей в «жизненные» процессы шоппинг-центра. За прошедший 2017 год было проведено порядка 50 мероприятий, которые посетили сотни тысяч человек – это выставки, форумы, мастер-классы, тематические фестивали, презентации и концерты.
В конце декабря 2016 года состоялось торжественное открытие первого на Дальнем Востоке Детского города профессий «КидБург», уникального игрового пространства для детей от 1,5 до 14 лет, полностью повторяющего взрослую городскую среду, в которой есть улицы, парки, социально значимые объекты – банк, служба спасения, полиция, больница, почта, служба ЖКХ и многие другие. Теперь каждый ребенок может освоить свыше 40 профессий, таких как пекарь, пожарный, врач, агроном, археолог, модельер, строить карьеру, а также приобретать навыки коллективного творчества, формировать умение эффективно и интересно существовать в городской среде.
Значимым для города событием стало проведение мероприятия DownMall-2017 в июне – первых на Дальнем Востоке соревнований по скоростному спуску на велосипедах в торговом центре. Более 30 велоэкстремалов из Приморской столицы, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска и Мурманска штурмовали эскалаторы, торговые галереи, лестничные пролеты ТРК «Седанка Сити», а также совершали прыжок со второго этажа на первый, преодолевая пятиметровую высоту. В рамках поддержки спортивных инициатив на площадке комплекса также проходили детские соревнования на беговелах, спортивное мероприятие по выполнению норм комплекса ГТО, всероссийский чемпионат по боулингу, презентации смешанных единоборств.
В декабре 2017 года в ТРК «Седанка Сити» прошел Дальневосточный фестиваль по робототехнике «Профессии будущего – 2017», объединивший на своей площадке участников из Владивостока, Хабаровска, Находки и Уссурийска. В течение семи часов более 180 юных создателей роботов соревновались в четырех дисциплинах: робоквадрат, робоволейбол, робосумо и танковая атака. С развитием новых технологий роботизация различных сфер быстро набирает обороты, поэтому детям так важно приобретать знания в математике, информатике, физике, механике, мехатронике, которые они используют в дальнейшем при выборе специальностей техносферы.
Администрация ТРК «Седанка Сити» активно поддерживает развитие творческих способностей детей. По праздничным и выходным дням в комплексе проводятся бесплатные мастер-классы по различным рукодельным направлениям, мастер-классы по живописи; комплекс становится площадкой для проведения благотворительных выставок. В апреле 2017 года в ТРК выставлялись картины детей из детских домов города в рамках благотворительного арт-проекта Екатерины БАБЕНКО «Волшебный мир красок». Каждый месяц в «Седанка Сити» проводятся различные семейные мероприятия развлекательного характера, для детей проводятся праздники, квесты, соревнования.
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