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Работодатель, который не боится обязательств

10 Апреля 2018, 14:55 | Приморье

Приморский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» вошел в число финалистов 14-й Краевой Бизнес-Премии в номинации «Социально ответственный бизнес». Компания ежегодно поддерживает множество общественных проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования, пропаганде здорового образа жизни во всех регионах своей деятельности.

Практика социально-трудовых отношений на предприятии неоднократно признавалась одной из лучших в Приморье в рамках конкурса «Социальное партнерство», проводимого Федерацией профсоюзов Приморского края. По итогам 2016 года Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» стало лучшим среди организаций внебюджетной сферы, а по итогам 2017 года заняло второе место. В ФППК отметили, что коллективный договор приморского филиала устанавливает не только все положенные по Трудовому кодексу РФ меры поддержки работников, но и дополнительные.

Так, обязательной и регулярной является ежегодная индексация на процент инфляции заработной платы: по итогам 2017 года она составляет более 71 тысячи рублей, что значительно выше средней по краю. К отпуску всем сотрудникам выплачивается материальная помощь, а тем, кто едет с несовершеннолетними детьми на отдых в другие регионы РФ, компания оплачивает авиаперелет. Частично компенсируются санаторно-курортное лечение, путевки в детские оздоровительные центры, выделяются средства на стоматологические услуги. Для работников ООО «Газпром трансгаз Томск» разработана специальная страховая программа, которая помогает вовремя диагностировать серьезные проблемы со здоровьем и получать высокотехнологичную медпомощь. Огромным подспорьем для сотрудников компании является еще одна мера: все проценты по кредитным договорам на покупку квартиры или строительство дома на протяжении 10 лет с момента заключения компенсирует предприятие.

Большое внимание в Приморском ЛПУМГ уделено охране труда: в технических классах, оборудованных компьютерной техникой и тренажерами, «репетируются» любые возможные форс-мажорные ситуации. Недавно предприятие заняло второе место в России по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность - 2017» среди организаций производственной сферы с численностью работников до 500 человек. Компания реализует комплексную систему непрерывного профессионального обучения: сотрудники имеют возможность за счет работодателя повысить свою квалификацию или освоить смежные специальности в Корпоративном институте ООО «Газпром трансгаз Томск».

Среди социальных проектов приморского филиала компании «Газпром трансгаз Томск» - помощь Совету ветеранов Уссурийского городского округа и местному отделению «Всероссийского общества слепых». Также филиал помогает подшефным Центрам содействия семейному устройству в Уссурийске и в Дальнереченске, обеспечивая учреждения предметами первой необходимости и оснащая пищеблоки новым оборудованием. Кроме того, ежегодно в рамках акции ко Дню защиты детей Приморское ЛПУМГ приобретает и устанавливает детские площадки.

В компании отмечают, что в благотворительной деятельности участвует все больше молодых сотрудников. Традиционным стало и участие работников в акциях по благоустройству и озеленению населенных пунктов Приморья. Актуальным форматом социальной работы ООО «Газпром трансгаз Томск» остается спонсорство спортивных проектов в регионах присутствия. Например, в течение нескольких лет компания является основным партнером Международного лыжного марафона памяти Игоря ФАРХУТДИНОВА на Сахалине, поддерживает проведение знаменитой гонки на собачьих упряжках «Берингия» в Камчатском крае. А в Приморье традицией стали соревнования по мини-футболу среди школьников на призы компании «Газпром трансгаз Томск».

Досье "Золотого Рога": ООО «Газпром трансгаз Томск» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», работающее в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. В Приморском ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск» работает 228 сотрудников. В зоне ответственности филиала находятся 464,5 км линейной части магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и газопровод-отвод на ГРС-1 Владивостока протяженностью 132,2 км.

На фото: Для воспитанников подшефных детских домов компания организует экскурсии на производство.

Фото ООО «Газпром трансгаз Томск».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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