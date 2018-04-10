"Ростелеком": Больше возможностей для всех

«Ростелеком» вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес 2017"

«Ростелеком» по итогам 2017 года вошел в группу лидеров индексов устойчивого развития, который составляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с использованием лучших мировых практик при поддержке Международной организации труда. «Ростелеком» создает больше возможностей для людей – как через свои услуги, так и через реализацию проектов и инициатив, затрагивающих важные для общества задачи и темы.

«В деятельности «Ростелекома» социальные и благотворительные программы занимают особое место и являются важной частью корпоративной социальной ответственности. Наряду с долгосрочными проектами в области культуры, спорта, образования мы активно поддерживаем добровольческие инициативы наших сотрудников. Залогом успеха любого бизнеса является стремление внести весомый вклад в развитие общества и улучшение качества жизни в регионе. Сочетая интересы своего бизнеса, и развивая некоммерческие проекты, компании добиваются большего», - отмечают в Приморском филиале ПАО «Ростелеком».

Социальную функцию компании можно разделить на несколько направлений.

Первое – это реализация масштабных инфраструктурных проектов, которые стимулируют развитие экономики, создают новые рабочие места, формируют среду для развития местных сообществ и делают жизнь каждого из нас более комфортной.

«Ростелеком» реализует проект федерального масштаба «Устранение цифрового неравенства», цель которого – обеспечение равного доступа к услугам связи. На сегодня в Приморском крае точки доступа построены в 51 населенном пункте. Проект предусматривает строительство точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. Пользователь, находясь в зоне действия Wi-Fi и пройдя несложную процедуру регистрации, может подключиться к Сети", - говорит директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Дальнем Востоке Любовь АЛЕКСЕЕВА.

Другое направление работы - благотворительность и социальные проекты.

Ежегодно «Ростелеком» реализует программы и мероприятия в разных сферах жизни общества: спорт, образование, культура и поддержка молодежи.

Так, «Ростелеком» совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России реализуют уникальный проект «Звездная дорожка», в рамках которого звезды большого спорта делятся своим профессиональными секретами с начинающими фигуристами. Проект реализуется с 2011 года. В Приморском крае в 2017 году в мероприятии приняли участие более 20 учеников детско-юношеских спортивных школ края. Профессиональными секретами с юными спортсменами поделился тренер по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей УРМАНОВ.

«Дети на льду. Звезды» - уникальный телевизионный проект, дающий шанс юным фигуристам из разных уголков России заявить о себе всей стране и получить путевку в большой спорт. В прошлом году девять серий проекта были показаны на 4 телеканалах - «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «МАМА», ВСЕ-ТВ интерактивного телевидения «Ростелеком», а также на сайте itv.rt.ru.

Также компания ведет большую благотворительную работу с подшефными детскими домами и школами по всему Дальнему Востоку. Так, в Приморском крае компания взаимодействует с КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с. Преображенка».

Еще одно направление - образование. В 2017 году ПАО «Ростелеком» и Фонд новых форм развития образования подписали соглашение о сотрудничестве. Так, осенью был запущен уникальный совместный проект «IT-Квантум» на площадке Всероссийского детского центра «Океан». IT-Квантум стал первым направлением обучения будущего детского технопарка «Кванториум», который создаётся в рамках программы развития всероссийского детского центра «Океан» до 2020 года. Теперь школьники смогут осваивать передовые технологии IT-отрасли.

«Азбука интернета» - совместный проект «Ростелекома» с Пенсионным фондом России – образовательное пособие, призванное помочь старшему поколению освоить компьютерную грамотность, научиться пользоваться интернетом. Все материалы размещены на сайте www.azbukainterneta.ru

«Развиваться в отрыве от общества невозможно. Именно поэтому «Ростелеком» проводит свои социальные программы. Компания реализует проекты, исходя из общественных интересов для достижения более высоких результатов в работе на благо компании и каждого жителя», - отмечает Любовь Алексеева.

На фото: Детские технопарки Кванториум создаются по всей России в соответствии с поручением президента России.

Фото ПАО «Ростелеком».