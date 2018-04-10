Умение перестраиваться Дмитрия Алексеева

Дмитрий Алексеев вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Менеджер года 2017"

За 19 лет своей истории, компания DNS прошла долгий путь от одного магазина во Владивостоке до бизнеса федерального масштаба. DNS сегодня – это крупнейший IT-ритейлер и второй по размеру игрок российского рынка потребительской электроники. Теперь созидательная энергия президента компании DNS Дмитрия АЛЕКСЕЕВА направлена на его родной город – Владивосток.

«Покупка костюма супергероя не дарит суперсилу. И легко рассказывать о том, какой ты хороший менеджер, когда компания стала большой и поймала волну», – убежден Дмитрий Алексеев. По его мнению, хороший менеджмент во многом строится на удаче и умении перестраиваться. Работать с сотней тысяч людей не сложнее, чем с 30. Просто необходимо вовремя менять подход и больше делегировать полномочий. Как отметил президент компании DNS, сейчас у него существенно больше времени, чтобы заниматься общественной деятельностью, чем когда DNS только начинала свой путь.

Сейчас Дмитрию хочется сделать Владивосток лучшим городом в России. У столицы Приморья много возможностей, но проблема в том, что они очень долгое время не реализуются. Отдаленность от Москвы с ее неспокойной жизнью, близость Азии и прекрасный климат создают все предпосылки для того, чтобы Владивосток увеличивал качество жизни людей. Проблемы есть, но их необходимо решать, и Дмитрий Алекссев сформировал свой перечень приоритетных проектов, к которым в первую очередь необходимо прикладывать усилия.

По мнению Дмитрия Алексеева, основная проблема, которая мешает развитию Владивостока – это ситуация с недвижимостью. Компания DNS, «потренировавшись» на складской недвижимости (комплекс Янковский) и предложив рынку нечто новое, теперь направляет свое внимание на жилье. Предварительно в мае запустятся продажи первой очереди поселка на Де-Фризе. Как отметил Дмитрий Алексеев, этот проект комплексной застройки привнесет другое представление о том, как должны выглядеть новые районы города.

Одновременно в ТОР «Надеждинская» компанией строится комбинат железобетонных изделий. Таким образом, строительная отрасль Владивостока обзаведется современными технологиями, что позволит создавать проекты, похожие на финские. Такие проекты уже появляются – это и малоэтажная застройка «Зима Южная», и строительство многоэтажного района во Владивостоке. «Все эти проекты соотносятся с современными представлениями урбанистики, и ничего в них нет сверхъестественного. При этом во Владивостоке аналогичные проекты почти не встречаются, а такие подходы к строительству необходимо развивать», – убежден Дмитрий Алексеев.

Занимается Дмитрий и образовательной работой. Во Владивостоке работает Центр развития робототехники, где занимаются дети от 5 до 18 лет. По желанию к процессу создания роботов могут присоединиться родители и просто неравнодушные взрослые. Как отмечает Дмитрий, для увеличения массовости, в этом году Центр, возможно, будет упакован во франшизу. «В этом проекте важна не коммерция, а увеличение интереса к образованию в сфере робототехники», – подчеркивает Дмитрий. Сотрудничает DNS и с ДВФУ, на базе школы цифровой экономики. Как считает Дмитрий Алексеев, если получится создать в этой школе качественный уровень образования и выпускать достаточное количество высококвалифицированных специалистов, то молодым людям не придется уезжать в Москву в поисках перспективного места работы. Спрос на грамотных программистов во Владивостоке уже есть, но ряд проектов пока невозможно реализовать из-за отсутствия квалифицированных кадров. Чем больше город будет рождать хороших специалистов, тем больше предложений по их трудоустройству поступит от бизнеса.

Попадают в сферу ответственности Дмитрия Алексеева и муниципальные территории, которые требуют благоустройства. Его инициатива – облагородить пространство ныне заброшенного Нагорного парка – ярко резонировала с общественным настроением: люди готовы на волонтерских началах поддерживать этот проект. «Я ставлю себе такую задачу: сделать знаковое для Владивостока место, с хорошей посещаемостью и узнаваемостью», – делится планами Дмитрий. Итоговый проект территории уже утвержден, теперь ведется разработка технической документации по проекту парка. Параллельно решается вопрос со статусом земли. «Хотелось бы уже летом показать какие-то результаты в Нагорном парке, но пока процесс идет медленнее, чем хотелось бы. Парк находится в федеральной собственности, им распоряжается Росимущество, и решение о его преобразовании требует согласования с Москвой. Но работа ведется», – оптимистично настроен Дмитрий Алексеев.

Фото РИА PrimaMedia.