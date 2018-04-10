"Молодой, энергичный, с европейским образованием"

Александр Ефремов вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Менеджер года 2017"

Чуть ли не ежегодно в лидерах приморского бизнеса называют рыбопромышленную компанию «Южморрыбфлот». Ее руководитель - Александр ЕФРЕМОВ. Хорошо известная в рыбацкой отрасли, да и в деловом сообществе региона, персона, выдвинутая экспертами в финал Бизнес-Премии-2017.

Почему именно по итогам прошлого года? Компания за год приросла, но менеджера оценивают не только финансовыми успехами. Просто в прошлом году многие начинания и бизнес-идеи управляющего директора группы компаний «Доброфлот» стали наглядно видны.

Почти 15 лет Александр шел к созданию первого общенационального российского рыбного бренда «Доброфлот». Имя знакомо дальневосточникам еще с начала 20 века. Сегодня это комплекс рыбопромышленных специализаций полного цикла – от рыбалки до рыбопереработки в море и на берегу, от судоремонтного завода на берегу до логистики и экспресс-доставки рыбной продукции до Москвы, включая скорые рыбные поезда и Северный морской путь.

Еще в 2005 году, характеризуя уровень расторопности приморских ТОП-менеджеров, один из известных местных бизнесменов рассказал Деловой газете «Золотой Рог» о том, что один из самых эффективных и грамотных «топов» обитает в компании «Примрыбснаб». «Молодой, энергичный, с базовым европейским образованием. Такой далеко пойдет, и компанию выведет на новый уровень. Это новый тип предпринимателей, которые зарабатывают исключительно на своих знаниях, расчетах и рисках», - заявил тогда собеседник «Золотого Рога». Речь шла о Ефремове.

Возможно, именно «предпринимательская жилка» отличает управленца Александра Ефремова от большинства своих коллег по цеху. Достаточно вспомнить «авантюрную» бизнес-идею войти в рыбный бизнес не в качестве добытчика биоресурсов, а береговым переработчиком, который реанимировал производство консервированной сайры на заброшенном заводе в поселке Южно-Морском.

Ему это удалось. Не каждый директор или собственник бизнеса готов зубами отстаивать свою версию развития бизнес-идеи, а потом по 12-14 часов в день ее воплощать в жизнь, своим примером заражая подчиненных. Он именно так и поступал, чтобы в дальнейшем стать крупнейшим береговым производителем консервированной сайры и создать крупнейшую в стране филиальную сеть по ее реализации.

Азарт или досконально просчитанная идея бизнеса? Ответа на этот вопрос у автора этих строк до сих пор нет. За почти 5-летнее знакомство с директором и бизнесменом Ефремовым остается только удивляться, как он приземляет фантастические идеи до банального рабочего бизнеса.

Например, ему удалось войти в большую рыбалку с принимающими сырье судами типа плавбаз, с которыми большинство других рыбаков никогда не свяжутся, так как на них нужно уметь зарабатывать без квот. Уже потом станет понятно, что он - единственный управленец на Дальнем Востоке, кто смог реализовать один базовый принцип - зарабатывать на каждом цикле жизни товара от сырья к потребителю. А двинуть рыбацкий улов рефрижераторными поездами в столицу-матушку, чтобы доказать: дальневосточные рыбаки готовы устроить россиянам рыбный день? Риск, и немалый.

Бренд управленца Ефремова - это не только яркий и харизматичный лидер, это его команда, которая на протяжении многих лет вместе с ним. Даже обработчиков на его заводе можно смело занести в его команду. Не часто встретишь человека, который искренне связывает личность руководителя с жизнью своего поселка и личным благополучием. И этот тезис - не про хорошее отношение к начальству. Это простая констатация факта, что этот человек дает жизнь поселку и его людям. Заводчане осознают, что второго такого берегового переработчика в Приморье можно и не найти.

«Доброфлот» - это качественная рыбопродукция, произведенная исключительно в море для российского потребителя. Это одна из установок «упертого» Ефремова, который искренне считает, что рыбный бизнес - не только бесплатные квоты от государства и поставки на экспорт. Это ежедневная деятельность сотен людей для российских потребителей и банальное создание рабочих мест в российской экономике.

Досье "Золотого Рога": Ефремов Александр Владимирович родился 25 января 1974 г. во Владивостоке. В 1996 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации - специальность «Управление производством». В 2002 г. основал компанию ЗАО «Примрыбснаб», которая сегодня является одним из крупнейших российских операторов на рынке сбыта рыбопродукции. В 2007 г. возглавил компанию ОАО «Южморрыбфлот», которая осуществляет деятельность по вылову (добыче), береговой переработке, транcпортировке и реализации рыбопродукции.