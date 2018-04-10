Северная территория Владимира Щербакова

Владимир Щербаков вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Менеджер года 2017"

Из 39 лет общего стажа работы 33 года Владимир Федорович ЩЕРБАКОВ успешно руководит самым крупным предприятием лесной промышленности Приморского края. Сегодня в руководимую им группу ОАО «Тернейлес» входят 4 дочерних предприятия – ОАО «Амгу», ОАО «Рощинский КЛПХ», ЗАО «СТС Текновуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд» с общей численностью около 3 тыс. человек. Они представляют собой единый производственный комплекс.

Естественно, о руководителе, прежде всего, судят по успехам возглавляемого им дела. И в этом отношении Владимир Федорович, бесспорно, достоин отличия, поскольку руководимая им группа компаний сегодня лидирует в лесной отрасли края. Добиться этого многого стоило.

В условиях перехода к рыночной экономике он сумел взять на себя инициативу и ответственность в поиске места группы предприятий «Тернейлес», как градообразующих предприятий северных поселков Приморья, установил прочные деловые контакты с партнерами в АТР. С привлечением инвестиций японской компании «Сумитомо Корпорейшн» в 1997 и 2000 годах были созданы мощности по глубокой переработке древесины, построены лесоперерабатывающие заводы по выпуску клееного пиломатериала ЗАО «СТС Текновуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд», что позволило трудоустроить более 400 человек.

В дальнейшем Владимир Щербаков прилагал основные усилия к наращиванию объемов производства, созданию новых рабочих мест, техническому перевооружению и внедрении новейших технологий в лесозаготовительное и деревообрабатывающее производства. Был построен Самаргинский лесной комплекс, который вышел на объемы лесозаготовок в 440 тыс. кубометров в год, а занятость составляет около 500 человек. Были заложены и рекордно быстро, к апрелю 2009 года, построены два лесоперерабатывающих завода глубокой переработки древесины: завод по производству высококачественных обрезных пиломатериалов из древесины хвойных пород, мощностью 165 тыс. кубометров пиломатериалов в год, и завод по производству лущеного шпона из древесины хвойных пород мощностью 255 тыс. кубометров. Их высококачественная продукция нашла себе спрос в странах АТР. На них сегодня работают около 510 специалистов.

По инициативе Владимира Щербакова ОАО «Тернейлес» первым на Дальнем Востоке среди лесозаготовителей прошло добровольную лесную сертификацию – международный стандарт, выработанный Лесным попечительским советом (Forest Stewardship Council), что потребовало применения экологически щадящих технологий лесозаготовок, обязательное лесовосстановление после рубок, соблюдение прав местных сообществ.

Внедренные по его инициативе новейшие технологии переработки и вторичной переработки древесины позволяют оптимизировать производственный процесс. Так, на заводе по производству шпона была внедрена линия по утилизации древесных отходов производства американской фирмы «Wellons» мощностью 70 тонн пара в час. Энергия, получаемая в результате сжигания отходов, используется для получения насыщенного пара для технологических нужд, отопления здания завода и выработки электроэнергии.

Предприятие в 2017 году выпустило товарной продукции около 10 млрд. руб. и заплатило налогов в бюджет 1,8 млрд. рублей.

В своей деятельности Щербаков особое внимание уделяет каждому работнику, полному раскрытию его потенциала в его личных интересах и в интересах бизнеса, сохранению и привлечению рабочих кадров, созданию благоприятных и безопасных условий труда. Помимо социальных гарантий, предоставляемых работникам в соответствии с коллективным договором, в ОАО «Тернейлес» предоставляются и дополнительные социальные гарантии: обеспечение жильем, надбавками, организацией отдыха. Эти меры позволяют сохранять на севере Приморья экономически активное население.

Коллеги отмечают, что все успехи группы предприятий ОАО «Тернейлес» достигнуты благодаря личному участию и организационной деятельности его руководителя, пользующегося заслуженным авторитетом у российских и зарубежных партнеров. Главная отличительная черта Владимира Щербакова – это социальная ответственность, которая в сочетании с его феноменальным трудолюбием, высоким профессионализмом и талантом руководителя помогают добиваться стабильной и динамичной работы не только группы предприятий ОАО «Тернейлес», но и всего лесного комплекса севера Приморья. Его труд был заслуженно отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарностью и грамотами губернатора Приморья и Законодательного собрания края.