"Кризис – это всегда новые возможности"

Константин Воробьев вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Менеджер года 2017"

Если есть на рынке Приморского края компания с врожденным геном противостояния кризису, то это «Акцент» - бизнес, отмечающий в этом году свое 10-летие, и который, как несложно посчитать, образовался аккурат в разгар кризиса 2008 г. У его истоков стояло несколько энтузиастов своего дела, ИТ-инженеров, которые осознали потребность рынка в новых технологиях и решениях, и не побоялись предложить ему свои услуги. Но залог успеха компании - не только в технических инновациях для клиентов. Нарастить финансовые показатели, преодолеть макроэкономические вызовы и вырасти до лидера отрасли в ПК компании помогла ставка на командную работу, постоянные инвестиции в компетенции персонала и прозрачная система управления и мотивации, считает её коммерческий директор, Константин ВОРОБЬЕВ.

Константин уверен, что главным ресурсом любой компании являются люди, но не случайные, а только те, кто разделяет её идеологию и миссию. А потому подбору персонала и построению четкой и прозрачной системы мотивации в Акценте уделяется огромное значение.

Считается очевидным, что каждый сотрудник Акцента понимает, где начинается и заканчивается зона его профессиональной ответственности, но при этом всегда готов выйти за пределы своей должностной инструкции, и качественно отработать вопрос, который каким-то образом «повис» между отделами.

«Мы все, от топов до рядового персонала, в нашей управленческой базе, в режиме реального времени видим и понимаем, как формируется доход каждого из нас, и как своевременное и качественное решение клиентской задачи увеличивает доход компании и непосредственных исполнителей».

«Мотивация, ее простота и прозрачность для персонала, а также сильный бренд, квалифицированные кадры и постоянные инвестиции в рост их компетенций – вот рецепт успеха компании», – уверен Константин. И именно с этим видением построения он пришёл в компанию Акцент на третий год ее существования.

«Сложнее всего было уговорить основателей бизнеса отойти от классической модели управления, где в приоритет поставлен личный доход предпринимателя, на идеологию win-win – выиграет сотрудник/выиграет клиент/выиграет собственник. И уйти от практики оценки вклада сотрудника в общий успех «на глазок». Но мы справились!» - рассказал коммерческий директор Акцента.

Кроме того, по мнению Константина, именно эта прозрачная система контроля каждого этапа в каждом проекте позволила компании в разгар кризиса 2014 г. не только не потерять маржу и заказчиков, но и приобрести новых клиентов, которых не смогли удержать конкуренты. В нашем диалоге Константин рассказывал, что еще в середине лета того кризисного года сквозной учет всех процессов, поставленный в компании, указал на системную проблему проектов, где себестоимость формировалась в иностранных валютах, а контракт с заказчиками был заключен в рублях – рентабельность в них начала таять. Растворяться вследствие падения маржи, которая, в свою очередь, была вызвана началом на первом этапе неочевидной, но все более набирающей обороты девальвации.

Именно тогда Акцент принял решение перейти от закупки оборудования у дистрибуторов в рассрочку (как это принято на рынке, и как продолжали делать их конкуренты), к авансированию поставок. «Это позволило стабилизировать себестоимость в проектах с высокой импортной составляющей, - говорит Константин – а следовательно, мы не просили своих заказчиков пересмотреть ценообразование в контрактах, заключенных с нами в до-девальвационный период, как это сделали все без исключения наши конкуренты».

И наоборот, когда в начале 2015 г. курс медленно пошел обратно от 70 к 60 и ниже, мы вернулись к практике пост-оплаты дистрибуторам, имея возможность с каждым новым днем рассрочки закупать импортное оборудование все дешевле и дешевле. Не сложно предположить, что в этот период времени контракты, заключенные с заказчиками, рассчитывались и фиксировались уже по повышенному курсу, и мы получили выгоду от валютных пертурбаций в обе стороны».

«К сожалению, у большинства наших конкурентов такого системного подхода к контролю себестоимости и мотивации персонала не было, и кризис они заметили и осознали только тогда, когда он уже наступил». Одним словом, по мнению Константина, именно кризису 2014/2015 г. Акцент обязан своими лидерскими позициями на рынке системной интеграции в ПК.

Мы еще много говорили с Константином о разных аспектах ведения бизнеса, но все так или иначе сводилось к тому, что «кризис, независимо от того, внешний он или внутренний, созданный искусственно или реальный – это всегда возможность. А системный подход к управлению, понятная и прозрачная мотивация персонала и ставка на профессиональную, сплоченную одной идеей команду – это залог того, что вы сможете воспользоваться той возможностью, которую принесет вам новый кризис».