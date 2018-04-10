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Высококвалифицированные кадры - залог успеха авиакомпании "Прогресс"

10 Апреля 2018, 12:20 | Приморье

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина вошла в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Компания года"

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина является визитной карточкой Приморского края. Сегодня одно из ведущих российских промышленных предприятий входит в холдинг «Вертолеты России» и выпускает боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», одни из самых совершенных машин в своем классе. Не меньший интерес в стране и в мире вызывает модификация вертолета Ка-52 корабельного базирования, подготовка к серийному производству которой сегодня ведется на «Прогрессе».

Помимо производства военных вертолетов, предприятие налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62, который был спроектирован АО «Камов» с применением последних мировых достижений авиационной промышленности. Сегодня испытания первого летного образца вертолета Ка-62 продолжаются в рамках утвержденной программы. На третьем Восточном экономическом форуме в ходе выставки «Улицы Дальнего Востока» завод представил второй летный образец этого вертолета, собранный в цехах завода накануне мероприятия. Сегодня изготавливается третий летный образец этой машины.

Авиакомпания «Прогресс» динамично развивается, реализует крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов в авиастроении и выпуску новой конкурентоспособной продукции. На предприятии успешно реализуется программа модернизации производства: внедряются цифровые информационные технологии, идет техническое перевооружение производственной площадки. В том числе, активно продвигается реализация проектов по реконструкции гальванического, композитного и механического производств, цехов подготовки производства и других подразделений предприятия.

Так, в прошлом году на предприятии был завершен один из крупнейших модернизационных проектов - реконструкция цеха окончательной сборки, производственная мощность которого после проведенных работ увеличилась в два раза, что позволило организовать два потока сборки — работу в рамках выполнения государственного оборонного заказа и работу над экспортными вариантами вертолета Ка-52. Также на территории летно-испытательной станции была завершена реконструкция ангара для вертолетов. В рамках запланированных мероприятий был произведен капитальный ремонт корпуса, а в его второй половине, в которой расположен участок цеха защитных покрытий, установлена новая окрасочно-сушильная камера для нанесения и сушки лакокрасочных покрытий с регулируемыми параметрами температуры и влажности.

А в начале этого года в авиакомпании реализован первый в рамках холдинга «Вертолеты России» проект по реконструкции заводской аэродромной базы. В ходе модернизации имеющиеся вертолетные площадки были расширены, что позволило увеличить их вместимость с 3 до 5 машин. Кроме того, было выполнено строительство перрона для стоянки воздушных судов, группового места стоянки вертолетов, рулежных дорожек и наладочно-испытательной площадки. Всего в рамках данного проекта были проведены реконструкция, техническое перевооружение и строительство аэродромной базы площадью 160 тыс. квадратных метров. На территории летно-испытательной станции предприятия была возведена новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 1 300 метров и шириной 28 метров, что соответствует требованиям Федеральных авиационных правил.

Залог успеха предприятия – высококвалифицированные кадры, преданные своему делу. Уверенность в профессионализме каждого работника позволяет «Прогрессу» смело смотреть в будущее, ставить новые задачи и добиваться высоких результатов. Именно поэтому в прошлом году управляющий директор авиакомпании «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Соглашение является объединением усилий организаций в целях внедрения независимой оценки качества, подготовки кадров в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

Кроме того, в прошлом году в Арсеньеве по инициативе предприятия начал работу «Инженерный класс». Данный проект предоставляет ребятам возможность посмотреть на специальность инженера с разных сторон - как с профессиональной точки зрения, так и с научно-исследовательской, ведь инженеры востребованы на предприятии по многим направлениям, начиная от конструкторских разработок и заканчивая проверкой качества готового изделия. Это уже второй подобный проект в Арсеньеве - на базе «Прогресса» уже много лет проводится обучение учеников межшкольного технического класса по четырем рабочим профессиям.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Вертолеты России  Прогресс 













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