"Спасскцемент" помогает Приморью строиться

«Спасскцемент» вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Компания года"

В июне 2017 года «Спасскцементу» исполнилось 110 лет, за эти годы приморский цемент использовался в строительстве Владивостокской крепости, морских причалов, мостов, заводов, жилых зданий. Сегодня в каждой тонне цемента заложен колоссальный труд почти 2 тыс. сотрудников. Все это создает уверенность в завтрашнем дне. Если работает «Спасскцемент» и регион получает необходимый цемент для строек, то, значит, будет развиваться Дальний Восток.

Цемент холдинга «Востокцемент», базой для которого стал в свое время «Спасскцемент», в течение 2017 года отгружался на Нижне-Бурейскую ГЭС, космодром «Восточный» и газоперерабатывающий завод в Амурской области, судостроительный завод «Звезда», угольный терминал, аэродром в Арсеньеве и дорогу Владивосток-Находка в Приморском крае, аэропорт «Новый» в Хабаровске и угольный терминал в бухте Мучка в Хабаровском крае, мост через Амур в Еврейской автономной области, предприятия алмазодобывающей и золотодобывающей промышленности в Якутии, газопровод «Сила Сибири» и др.

История спасского цемента началась в 1907 году во время строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Предприниматель Михаил РАТОМСКИЙ, обеспечивающий эту стройку цементом со своего заводика в Амурской области, перевез цементный завод на станцию Евгеньевка (нынче Спасск-Дальний), окрестности которой были богаты известняком и глинами. Завод Ратомского производил до 10 тыс. тонн цемента в год. Сегодня показатели уже меряются миллионами. Так, в 2017 году «Спасскцемент» выпустил 1,619 млн тонн цемента из планируемых 1 млн 290,4 тыс. тонн.

Именно «Спасскцемент» помогал городу и региону строиться. Благодаря тому, что цемент стали производить на своей территории, а не привозить издалека, оживилась строительная деятельность, Дальний Восток превратился в огромную строительную площадку. Первый спасский цемент шел на казенное строительство – железную дорогу и Владивостокскую крепость, поставлялся на строительство укрепительных сооружений на границе, на Хасанскую железную дорогу, во Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. В тарированном виде цемент шел морским путем на Сахалин, Камчатку, на строительство Норильского горно-металлургического комбината. И даже во время Великой Отечественной войны завод не прекратил работу.

Завод «Спасскцемент» важен для всей цементной промышленности Дальнего Востока. Спасские цементники стали в свое время первооткрывателями. Так, Спасский цементный завод первым в стране перешел на сухую технологию. Спасский цемент был одним из лучших, экспортируемых из СССР. Впервые в стране здесь была установлена мельница «Аэрофол».

Все эти достижения и подвиги стали возможны только благодаря сотрудникам завода. Ведь завод – это прежде всего коллектив. Коллектив единомышленников, которые создают, устанавливают и передают традиции.

Профессия цементника – это не просто почетный труд, но и уникальный опыт, который нарабатывается десятилетиями. За 110 лет на заводе сложились многочисленные трудовые династии. Сейчас на «Спасскцементе» работает пятое поколение цементников. Связь не прерывается. Многие выбирают делом своей жизни работу на цементном заводе. Именно это обеспечивает преемственность традиций и успех в работе.