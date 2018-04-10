Авиакомпания "Аврора": под крылом север Приморья

«Аврора» вошла в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Компания года"

Для авиакомпании «Аврора» участие в Бизнес-Премии Приморского края с некоторых пор приобрело особый смысл - крупнейший авиаперевозчик Дальнего Востока уже два с половиной года обеспечивает транспортную доступность северных территорий края в сотрудничестве с администрацией Приморья.

С приобретением трех самолетов канадского производства за короткий срок удалось значительно расширить маршрутную сеть в Приморье, восстановив воздушную связь между краевым центром и отдаленными городами и поселками. В итоге, сегодня в крае практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.

Самолеты с логотипом «Авроры» сегодня выполняют десять регулярных внутрикраевых рейсов в Приморье: из Владивостока - в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, из Тернея - в Амгу, Светлую, Единку, из Дальнереченска – в Восток. А также два региональных рейса Кавалерово – Хабаровск и Дальнереченск-Хабаровск.

Досье "Золотого Рога": Авиакомпания «Аврора» создана в 2013 году на базе региональных перевозчиков по поручению правительства РФ, в настоящее время входит в группу компаний «Аэрофлот». Свой первый коммерческий рейс авиакомпания выполнила на самолете A319 по маршруту Владивосток – Хабаровск – Магадан. «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке и стратегическим партнером местных региональных администраций в развитии внутрирегиональной авиации.

В 2017 году «Аврора» получила два воздушных судна - Q400 и DHC-6. С учетом новых лайнеров парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 24 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.

В 2017 году авиакомпания «Аврора» приняла участие в III Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Генеральный директор «Авроры» Константин СУХОРЕБРИК выступил на сессии «Развитие воздушных перевозок на Дальнем Востоке. Что дальше?», посвященной вопросу развития транспортного сообщения в Дальневосточном федеральном округе. За круглым столом сессии обсуждались вопросы достижения сбалансированного развития местных и региональных воздушных перевозок, обновления парка воздушных судов, ценовой доступности авиаперевозок, а также стимулирования перевозок региональными программами субсидирования.

В рамках форума был подписан меморандум о взаимопонимании между авиакомпанией «Аврора» и Корпорацией «Международный аэропорт Инчхон», который является одним из крупнейших и самых оживленных международных аэропортов, обслуживающих более 57 млн пассажиров в год, и имеет солидный опыт в развитии авиационной деятельности.

Не менее важным событием явилось подписание соглашения между Росавиацией и правительством Сахалинской области по созданию на Сахалине учебно-тренировочной базы по подготовке летных кадров для местных и региональных авиалиний.

В 2017 году авиакомпания «Аврора» приняла участие в Форуме эксплуатантов самолетов DHC-6 Series-400 Twin Otter. Форум был организован авиакомпанией «Аврора» совместно с производителем самолетов – канадской компанией Viking Air Ltd. Основная тема встречи – перспективы развития региональной авиации Дальневосточного федерального округа, проблемы и решения.

Развитие малой авиации, как одного из приоритетных направлений деятельности авиакомпании «Аврора», способствует существенному расширению географии полетов, обеспечению удобства передвижения пассажиров, развитию туризма и повышению деловой активности внутри региона.

В 2017 году авиакомпания «Аврора» приняла участие в выставке «Дни Дальнего Востока в Москве». Фестиваль «Дни Дальнего Востока» – первое мероприятие подобного масштаба, проект федерального значения, в рамках которого в разных частях Москвы прошли культурно-выставочные и деловые мероприятия. Были открыты различные возможности для презентации ключевых достижений в сфере социально-экономического развития Дальневосточного региона России для профессиональной и широкой массовой аудитории. Авиакомпания «Аврора» представила свой потенциал в стендах Сахалинской области и Приморского края. В центре внимания оказались перспективы развития транспортной доступности регионов Дальнего Востока для транзитного туризма и возможность расширения туристских связей.