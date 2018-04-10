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Порт Владивосток стал высокотехнологичным

10 Апреля 2018, 11:15 | Приморье

Владивостокский морской торговый порт вошел в финал XIV Бизнес-премии Приморского края в номинации "Компания года"

Для ПАО «Владивостокский морской торговый порт» 2017-й год стал одним из самых успешных в истории – под руководством новой команды топ-менеджеров одна из крупнейших стивидорных компаний России не только установила рекорд по годовой перевалке грузов, но и добилась качественного рывка в организации рабочего процесса и выстраивании четкого взаимодействия с клиентами. Как следствие, в морские ворота Владивостока заходят все новые и новые суда, а работа докера является одной из самых высокооплачиваемых в регионе. При этом Владивостокский морской торговый порт был, есть и остается одним из крупнейших налогоплательщиков.

Не секрет, что главным критерием успешности стивидорного бизнеса считается динамика перевалки грузов и расширение номенклатуры обрабатываемых грузов. «Владивостокский морской торговый порт» по этим показателям отработал с отличием, увеличив перевалку в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 33% - до 7,5 млн тонн. Это абсолютный рекорд годовой перевалки за всю историю работы порта.

В том числе, перевалка контейнеров выросла на 42% по сравнению с 2016 годом - до 467,94 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), генеральных грузов - на 43%, до 2,99 млн тонн, автомобилей и спецтехники - на 52%, до 37,8 тыс. единиц.

«Исторический рекорд установлен благодаря комплексу управленческих решений, внедрение которых началось еще в 2016 году, в частности была проведена модернизация инфраструктуры и сокращены сроки всех портовых операций. Кроме того, мы смогли собрать энергичную, молодую и эффективную команду, которая работает на результат, успешно решая стоящие перед ней задачи», - считает генеральный директор ВМТП Заирбек ЮСУПОВ.

Досье "Золотого Рога": Владивостокский морской торговый порт основан в 1897 году. Расположен на северо-западном берегу бухты Золотой Рог. Производственные мощности порта позволяют переваливать все виды генеральных, навалочных и контейнерных грузов, а также нефтепродукты, автомобили, тяжелую технику, негабаритные и крупнотоннажные грузы. Помимо этого, ВМТП обладает уникальным среди портов региона опытом переработки зерновых грузов. Наличие развитой железнодорожной инфраструктуры дает компании дополнительные конкурентные преимущества в виде возможности обеспечить клиентам порта дальнейшую отправку грузов в другие регионы России.

В 2017 году в порту произошел ряд изменений, направленных на повышение эффективности работы, в частности, за счет оптимизации существующих площадей была увеличена емкость складов, также были приобретены 24 единицы новой перегрузочной техники, увеличены мощности единовременного хранения зерновых, сокращен средний срок нахождения контейнеров в порту.

Кроме того, ВМТП увеличил количество обслуживаемых регулярных железнодорожных сервисов – в рамках Транспортной группы FESCO открылиcь новые направления на Красноярск и Екатеринбург, увеличено число отправок на Москву. Также ВМТП расширил количество обслуживаемых морских сервисов за счет работы с дополнительной линией MCC Transport Singapore Pte Ltd (входит в группу компаний MAERSK), которая соединяет порты Джакарта, Сурабая, Гонконг, Шеньчжэнь, Нинбо, Шанхай, Кванъян, Пусан и Владивосток. В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восемью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России.

В 2017 году ВМТП запустил программу «Зерновые грузы», направленную на повышение эффективности и увеличение объемов перевалки зерновых. Программа предполагает увеличение мощности единовременного хранения зерновых на 33%, с 12 тыс. тонн до 16 тыс. тонн, что позволило обеспечить экспорт в страны Азии рекордного урожая зерновых, собранного российскими фермерами в 2017 году.

ВМТП сегодня продолжает совершенствовать технологию обработки зерна, расширяя использование специализированных контейнеров-зерновозов. Специализированные 20-футовые зерновые контейнеры повышенной вместимости транспортируются и обрабатываются с помощью стандартных перегружателей и портальных кранов. На территории терминала зерно хранится в контейнерах, а не в крытых складах. Такая технология сокращает издержки как порта, так и грузоотправителей.

Стратегия развития ПАО «Владивостокский морской торговый порт» предусматривает реализацию проектов, обеспечивающих увеличение объемов грузопереработки до 10 млн тонн в год с учетом увеличения доли высокодоходных грузов в общей структуре грузооборота: контейнеров, автотехники, тяжеловесных и проектных грузов.

В 2018 году ВМТП планирует продолжить модернизацию портовой инфраструктуры, наладить оказание полного комплекса услуг таможенного оформления непосредственно в порту в режиме 24/7, а также сократить время прохождения грузов до 1-2 дней.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: бизнес-премия  Владивостокский морской торговый порт 



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