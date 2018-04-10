Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Василий Левченко: У истоков каждого успеха стоят люди
Финалистов конкурса приветствует Василий ЛЕВЧЕНКО, председатель совета директоров Агропромышленной группы «Армада» - спонсора XIV Бизнес-Премии Приморского края:
- Наша компания – не новичок на приморской бизнес-карте. Знаем цену успеха. До недавнего времени неудачи нашего сельского хозяйства было принято списывать на то, что Приморский край является зоной рискового земледелия. Да, приходится прилагать много усилий, чтобы добиться результатов. Но наши аграрии – люди настойчивые.
Оказалось, что наши соседи по АТР могут быть не только поставщиками дешевых овощей и фруктов на приморский рынок, но и потребителями нашей сельскохозяйственной продукции. Спрос привлек бизнес. От разрозненных крестьянских хозяйств приморские предприниматели перешли к выстраиванию крупных агропромышленных комплексов как более эффективного производства. Аккумуляция капитала, человеческого потенциала позволяют повышать производительность труда и отдачу инвестиций в производство.
Такие же бизнес-процессы, на мой взгляд, демонстрируют сегодня многие участники Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года». И нашей группе «Армада» хотелось бы учиться на передовых практиках лидеров приморского бизнеса. Ведь не секрет, что у регионального бизнеса всегда есть свой менталитет, несмотря на все процессы бизнес-глобализации. Такой опыт нужен аграриям. Поэтому мы и поддержали нынешний конкурс, выступив спонсорами.
Краевая Премия нам всем напоминает, что социальную среду в регионе создает бизнес, а бизнес - это, прежде всего люди. Их успехи и свершения создают повестку дня в экономике региона. Выявление лучших компаний и менеджеров – непростая задача, с которой отлично справляется команда Издательской компании «Золотой Рог» при поддержке администрации Приморского края. Привлекли компетентных экспертов с ведущих предприятий региона и тем самым обеспечили объективность конкурса.
Агропромышленная группа «Армада» всегда готова поддерживать такие общественно важные мероприятия. Тем более, рейтинговый отбор участников Бизнес-Премии довольно четко отражает тренды того или иного года, конъюнктуру рынка, какие отрасли сегодня на коне, а кто оседлал даже кризисную ситуацию. Ставим на победителя!
Новости тематики
- Авиакомпания "Аврора": под крылом север Приморья
- Порт Владивосток стал высокотехнологичным
- Василий Левченко: У истоков каждого успеха стоят люди
- Tele2 ускоряет Приморье
- Заирбек ЮСУПОВ: ВМТП способен забрать 25% контейнерного рынка России
- Как не разочароваться в потенциальном инвесторе
- Технопарк "Русский" покажет "визуализацию деятельности"
- В Приморье началось итоговое голосование XIV Бизнес-Премии
- Груз выбирает порт Владивосток
- Верфь "Звезда" рассталась с нерадивым подрядчиком
Новости раздела
- Авиакомпания "Аврора": под крылом север Приморья
- Порт Владивосток стал высокотехнологичным
- Василий Левченко: У истоков каждого успеха стоят люди
- Tele2 ускоряет Приморье
- Реки Приморья зовут на рафтинг
- Стало известно, что будет дальше с льготными авиабилетами
- Tele2 предлагает жителям Владивостока застраховать смартфон
- Заирбек ЮСУПОВ: ВМТП способен забрать 25% контейнерного рынка России
- В центрах продаж и обслуживания "Ростелекома" теперь доступен электронный софт
- 68 тысяч китайских туристов приехали в Приморье за три месяца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Что вытаскивают со дна моряки на Дальнем Востоке (кроме рыбы)
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
- Скандал с дефицитом льготных авиабилетов потребовал вмешательства полпреда Трутнева
- Россиянам будут запрещать звонить по телефону или водить машину
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Александру Костенко и Константину Богданенко ищут замену
- Доходы бедных россиян хотят облагать НДФЛ в 5%
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- На Камчатке будет реализован инвестпроект по строительству тепличного комплекса