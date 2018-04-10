Василий Левченко: У истоков каждого успеха стоят люди

Финалистов конкурса приветствует Василий ЛЕВЧЕНКО, председатель совета директоров Агропромышленной группы «Армада» - спонсора XIV Бизнес-Премии Приморского края:

- Наша компания – не новичок на приморской бизнес-карте. Знаем цену успеха. До недавнего времени неудачи нашего сельского хозяйства было принято списывать на то, что Приморский край является зоной рискового земледелия. Да, приходится прилагать много усилий, чтобы добиться результатов. Но наши аграрии – люди настойчивые.

Оказалось, что наши соседи по АТР могут быть не только поставщиками дешевых овощей и фруктов на приморский рынок, но и потребителями нашей сельскохозяйственной продукции. Спрос привлек бизнес. От разрозненных крестьянских хозяйств приморские предприниматели перешли к выстраиванию крупных агропромышленных комплексов как более эффективного производства. Аккумуляция капитала, человеческого потенциала позволяют повышать производительность труда и отдачу инвестиций в производство.

Такие же бизнес-процессы, на мой взгляд, демонстрируют сегодня многие участники Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года». И нашей группе «Армада» хотелось бы учиться на передовых практиках лидеров приморского бизнеса. Ведь не секрет, что у регионального бизнеса всегда есть свой менталитет, несмотря на все процессы бизнес-глобализации. Такой опыт нужен аграриям. Поэтому мы и поддержали нынешний конкурс, выступив спонсорами.

Краевая Премия нам всем напоминает, что социальную среду в регионе создает бизнес, а бизнес - это, прежде всего люди. Их успехи и свершения создают повестку дня в экономике региона. Выявление лучших компаний и менеджеров – непростая задача, с которой отлично справляется команда Издательской компании «Золотой Рог» при поддержке администрации Приморского края. Привлекли компетентных экспертов с ведущих предприятий региона и тем самым обеспечили объективность конкурса.

Агропромышленная группа «Армада» всегда готова поддерживать такие общественно важные мероприятия. Тем более, рейтинговый отбор участников Бизнес-Премии довольно четко отражает тренды того или иного года, конъюнктуру рынка, какие отрасли сегодня на коне, а кто оседлал даже кризисную ситуацию. Ставим на победителя!