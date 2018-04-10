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Tele2 ускоряет Приморье
Приморье подтверждает статус продвинутого региона с технологической точки зрения - в начале апреля оператор Tele2, спонсор XIV Краевой Бизнес-Премии, резко ускорил скорость мобильного интернета, что послужит дополнительным драйвером для развития бизнеса. Оператор ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 4G, после чего высокоскоростной мобильный интернет стал доступен более чем 80% жителей региона.
Уже сейчас скоростным мобильным интернетом в стандарте 4G могут пользоваться абоненты Tele2 из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лезозаводска, Лучегорска, Спасска-Дальнего, Партизанска, Большого Камня и Фокино, а также жители большинства населенных пунктов Кировского, Красноармейского, Лазовского, Надеждинского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Шкотовского и Яковлевского районов края.
Для обеспечения клиентов Tele2 в Приморье качественным высокоскоростным мобильным интернетом, технические специалисты компании модернизировали действующее оборудование и вывели в эфир новые базовые станции. Сеть 4G в регионе работает в частотном диапазоне 1800 МГц и обладает большой емкостью, что обеспечивает надежность, широкое покрытие и высокую скорость передачи данных до 70 Мбит/с.
«Меняется среда, меняются предпочтения. Мобильный интернет шагает по всей стране, он уже давно стал частью нашей с вами жизни и потребительской корзины, - отмечает директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Михаил ПРАХОВ. - В прошлом году мы активно развивали сети LTE по всей России, и в короткие сроки построили сеть в Приморском крае. В 2018 году Tele2 запускает услуги скоростного мобильного интернета в 10 регионах страны, 5 из них приходится на Восток России. Услуги связи четвертого поколения уже стали доступны нашим клиентам в Приморье и Бурятии. На очереди – Магадан, Сахалин и Камчатка».
«При строительстве 4G-сети мы предоставили возможность нашим клиентам оценить ее качество в тестовом режиме. В начале года в эфир был выведен крупный кластер сети LTE, что позволило оценить надежность и стабильность высокоскоростной передачи данных. Чтобы в качестве скоростного мобильного интернета смогли убедиться еще больше жителей Приморья, мы предлагаем новым клиентам возможность пользоваться интернет-трафиком в сети 4G безлимитно в течение нескольких месяцев, до 1 сентября 2018 года», - говорит директор приморского филиала Tele2 Андрей ШМАЛЕВ.
Компания также обновила тарифную линейку «Мой Tele2». Новое предложение позволяет добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции в условия любого выбираемого тарифа, что делает его максимально персонифицированным. С запуском обновленной линейки абоненты оператора получают еще больше свободы в управлении затратами на услуги мобильной связи. Теперь клиенты Tele2 могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика, а также подключать и отключать дополнительные безлимитные опции.
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