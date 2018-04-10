Стало известно, что будет дальше с льготными авиабилетами

Очереди с ночевками на улице, взятки операторам и оплата «услуг» посредников, скандалы и даже драки - из приятного для одних и жизненно необходимого для других бонуса льготные авиабилеты превратились в унизительную подачку дальневосточникам

В Приморье проблемы с оформлением льготных авиабилетов начались уже на четвертый день официальных продаж. Чиновники задним числом признали промашку с недоработкой финансирования программы льготных авиаперевозок, которая, на словах, была призвана решить проблему миграции населения Дальнего Востока в Москву и другие более благополучные регионы России.

На фоне невиданного наплыва в авиакассы выяснилось, что субсидируемых государством билетов на всех желающих улететь в Москву задешево - не хватит. В итоге, ситуация потребовала вмешательства вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА. О том, кто виноват в том, что билетов изначально было катастрофически мало, похоже, власти решили не искать. Или изначально было решено по-крупному сэкономить, а там посмотреть, но дело приняло слишком серьезный оборот.

Напомним, в настоящее время в РФ действуют четыре программы субсидирования авиаперевозок - из Москвы на Дальний Восток, в Калининград и Крым (объединены в одно постановление правительства), а также межрегиональных рейсов. На поддержку первых трех программ правительство в этом году выделило 3,8 млрд рублей, в ней задействованы семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот» (с учетом дочерних компаний «Россия» и «Аврора»), «АЛРОСА», NordStar, S7, «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

В соответствии с постановлением правительства России перевозчики должны предоставить льготным категориям на каждом рейсе 30% от общего количества мест в салоне экономического класса. Осуществить перелет по субсидируемым тарифам можно с 29 марта по 1 декабря текущего года.

«Аэрофлот» продажу билетов по субсидируемым тарифам на свои рейсы и рейсы дочерних компаний «Россия» и «Аврора» начал 29 марта. И сразу же столкнулся с огромными очередями в офисах и кассах компании. Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно также через call-центр авиакомпании, а выкупить их нужно в офисе собственных продаж в течение 72 часов. В итоге авиаперевозчики в этом году распродали все льготные билеты на Дальний Восток всего лишь за пять-шесть дней. Причем, в Приморье проблемы с оформлением начались уже на четвертый день официальных продаж.

«Авиакомпания была вынуждена прекратить продажу в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий, чтобы не нарушить договор с Росавиацией. По условиям договора, авиакомпания обязана строго соблюдать выделенный ей лимит субсидирования. При этом, «Аэрофлот» продолжает продажу билетов в рамках собственной социальной программы «плоских тарифов», когда билет по фиксированному тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений», - пояснила пресс-служба администрации Приморья.

Росавиация на ситуацию отреагировала лишь по факту, предложив перераспределять субсидии на авиаперевозки по внутрироссийским маршрутам на три месяца раньше, чем это возможно сейчас.

«Мы сейчас подготовили предложение в Минтранс по внесению изменений в постановления правительства по субсидируемым перевозкам. Вы знаете, что три постановления правительства - по Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку - были объединены в одно постановление. Это даёт возможность гибко реагировать, и в случае экономии по другим направлениям перебрасывать эти деньги, условно говоря, на Дальний Восток. В постановлении написано, что такая возможность появляется с 1 сентября - мы сейчас подготовили предложения, чтобы такая возможность появилась с 1 июня», - сообщил глава Росавиация Александр НЕРАДЬКО в конце прошлой недели.

Тем временем судьбой оставшихся без билетов приморцев озаботилась Госдума – депутаты приняли протокольное поручение, в соответствии с которым комитет по транспорту и строительству запросил в правительстве РФ информацию о соблюдении авиаперевозчиками порядка реализации субсидированных авиабилетов.

В документе отмечается, что от жителей дальневосточных регионов поступают многочисленные жалобы на отсутствие в продаже субсидированных авиабилетов. «Граждане жалуются на действия авиакомпаний, которые, по их мнению, намеренно ограничивают поступление в продажу льготных авиабилетов», - говорится в поручении.

Далее к «разбору полетов» подключился Юрий Трутнев – полпред дал поручение Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры.

«Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается - и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней», - сказал г-н Трутнев.

В итоге, на совещании у премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА было принято решение выделить из резервного фонда дополнительные 500 млн рублей на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в 2018 году.

Сколько в итоге дальневосточников удастся осчастливить за государевы деньги, никто не знает – авиакомпании такие данные держат в режиме повышенной секретности. При этом не следует забывать, что «бесплатный сыр» (в нашем случае - дешевые билеты) бывает только в одном месте. По факту, заложниками «мышеловки» станут тысячи пассажиров, которые будут покупать билеты по мере надобности ближе к датам вылета. Именно они будут доплачивать авиакомпаниям за льготников, ибо после закрытия программ субсидирования перевозчики вольны устанавливать тарифы только исходя из мер своей жадности. А она зачастую зашкаливает - например, корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» два года назад был вынужден заплатить за перелет эконом-классом из Владивостока в Москву около 80 тыс. рублей. Жизнь показывает, что власть предержащие на ошибках не учатся…

Федеральные власти должны понять, что льготные авиаперелеты для большинства дальневосточников - единственная возможность не только побывать в центре страны и почувствовать себя россиянином в полной мере, но и шанс повидать родных и близких, а для многих - и возможность решить житейские проблемы, к примеру, поправить здоровье. Рано или поздно властям придется решиться на тотальное субсидирование авиаперевозок для всех дальневосточников, а не только для молодежи и пенсионеров. Это будет хоть какой-то платой государства живущим на Дальнем Востоке людям за низкие зарплаты, чудовищные цены на всё, превращение региона в сырьевой придаток и оторванность от цивилизации. Иначе, как говорится в известной рекламе, мы идем к вам!

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.