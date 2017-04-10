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Резидент ТОР "Михайловский" построит комбикормовый завод в Приморье
Резидент ТОР «Михайловский» компания «Русагро-Приморье» приступила к строительству ключевых объектов. Ход работ на территории опережающего развития накануне проинспектировал вице-губернатор края Денис Бочкарев, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
На площадке «Некруглово» начато строительство комбикормового завода мощностью 120 тысяч тонн в год – выполнена вертикальная планировка площадки строительства, идут подготовительные работы.
В селе Дубки компания приступила к возведению свиноводческого комплекса на 70 тысяч голов свиней единовременного содержания. Выполнена вертикальная планировка площадки строительства, смонтированы трансформаторные подстанции, выполняются работы нулевого цикла – бетонирование фундаментов.
На площадке в селе Григорьевка стартовало строительство хрячника для содержания племенных хряков. Выполнена вертикальная планировка площадки строительства, смонтированы трансформаторные подстанции, выполняются работы нулевого цикла – бетонирование фундаментов производственных корпусов.
«Мы планируем значительно увеличить производство свинины и не только обеспечить своей продукцией приморцев, но и поставлять нашу продукцию на экспорт. Вопрос самообеспечения края свининой можно будет решить за три-четыре года, когда реализуются глобальные проекты, запланированные в рамках ТОР “Михайловский”. Два крупных инвестора готовы построить свинокомплексы на 1,3 миллионов голов, а это около 130 тысяч тонн мяса в живом весе. Только в проектах “РусАгро Приморье” – десять свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год. И очень радует, что компания начала воплощать эти планы и активно ведет строительство», – подчеркнул заместитель главы региона.
Отметим, ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Предполагается, что производство свинины будет увеличено в 12 раз.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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