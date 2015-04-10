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Земли Минобороны во Владивостоке уходят в коммерческий оборот

10 Апреля 2015, 17:04 | Приморье

Группа общественного мониторинга Регионального отделения Общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» в Приморском крае занялась проблемами экологии и защиты леса в Приморском крае, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Сделать это региональный штаб ОНФ заставили продолжающиеся в Приморье незаконные рубки леса, а также передача в коммерческое использование земель Минобороны.

По словам руководителя рабочей группы, председателя президиума автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр общественных процедур – Бизнес против коррупции в Приморском крае» Юрия ЛОГИНОВА, Приморский край попал в число неблагоприятных регионов по уровню незаконных рубок. Теперь региональное АНО займется мониторингом проблем экологии и защиты леса. «Мы будем собираться и оценивать состояние дел ежемесячно», - пообещал Юрий Логинов.

Первое заседание группа общественного мониторинга посвятила проблеме сохранения лесов, расположенных на территории Владивостокского городского округа. Им предшествовали многочисленные жалобы населения и лесничеств на участившиеся вырубки. Кроме того, ведомство Минобороны выразило крайнюю озабоченность предоставлением краевым департаментом земельных и имущественных отношений в аренду или собственность участков земель, находящихся в собственности Минобороны, где тоже участились рубки леса. Из-за отсутствия кадастрового учета земель Минобороны военное лесничество в Приморском крае регулярно проигрывает дела в судах. Это дает краевому департаменту законное право на предоставление ведомственных участков в аренду или собственность. После оценки проигранных 247 лесничеством дел в судах за период 2011-2012 годов краевой департамент земельных отношений в прошлом году вновь приступил к раздаче военных земель.

По словам инспектора лесного департамента ДФО по лесам Минобороны Игоря ВОЛЫНЩИКОВА, вывод земель Минобороны в коммерческий оборот подрывает обороноспособность страны. Инспектор привел данные, свидетельствующие, что ряд земель в пределах Владивостока, на которых в будущем планируется строительство объектов Минобороны, уже переданы собственникам, и потребовал остановить этот процесс. 

Подробности читайте в деловой газете "Золотой Рог" 21 апреля.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: народный фронт «за россию»  лес  минобороны  земля  коррупция  кадастр  приморье  экология 



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