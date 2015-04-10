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Проект закона о свободном порте Владивостока "обкатали" в Общественной палате России

10 Апреля 2015, 09:35 | Приморье

В Общественной палате Российской Федерации на прошлой неделе прошли «нулевые чтения» Федерального закона «О свободном порте Владивостока». Законопроект представили первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ОСИПОВ и советник министра Павел ВОЛКОВ, пишет газета "Золотой Рог".

В обсуждении приняли участие вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ, председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности Александр КОСТЕНКО и мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, а также представители бизнес-ассоциаций, науки, экспертного сообщества и другие.

Александр Осипов отметил, что проект закона в настоящее время проходит через серию общественных обсуждений и экспертных консультаций в Москве и во Владивостоке.

«Учитывая, что основной отраслевой специализацией юга Приморского края является транспортно-логистическая, портовая деятельность, главная задача этого законопроекта - обеспечить конкурентоспособность края в этой сфере. Привлечение широкого круга заинтересованных лиц к разработке проекта закона позволит сделать документ качественным. Закон должен стать эффективным инструментом развития региона», - подчеркнул замминистра.

Советник министра Павел Волков подробно рассказал собравшимся экспертам об основных значимых положениях закона. Он подчеркнул, что свободный порт создается как комплексный проект, который должен строиться на индивидуальных и практичных решениях, опираясь на уникальные возможности региона, учитывая не только его основную специализацию, но и потенциал в сфере промышленности, рыболовства, туризма.

В ходе заседания представители общественности и бизнеса высказали свои мнения о том, каким должен быть, свободный порт Владивосток, и внесли свои предложения в подготовленный Минвостокразвития законопроект.

Широкую дискуссию вызвал пункт законопроекта о безвизовом нахождении иностранных граждан в свободном порту в течение 7 дней. Мнения участников варьировались от критических опасений, что данная мера может привести к излишней криминализации города, до полностью противоположного предложения, высказанного генеральным директором Фонда экономической интеграции стран АТР Александром МОНАСТЫРЕВЫМ, а именно - расширить срок безвизового въезда до 2 месяцев.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Нехаев отметил, что при разработке закона учитываются пожелания, высказанные на разных уровнях обсуждения. Так, изменения внесены в состав зоны свободного порта (теперь это 12 муниципальных образований Приморского края, в центре которых - Владивостокская агломерация), определение резидента, установление конкретных видов деятельности для предоставления преференций, вопрос изъятия земельных участков, состав и функции наблюдательного совета.

«В перспективе создание свободного порта позволит Приморью органично вписаться в экономическую структуру Азиатско-Тихоокеанского региона», - выразил мнение вице-губернатор.

В ходе обсуждения звучали полярные мнения относительно того, как именно скажется предлагаемый режим свободного порта на жителях города и края. Звучали отдельные предостережения о том, что принятие законопроекта может привести к ухудшению уровня жизни в регионе. В то же время, по предварительным подсчетам, озвученным главой Владивостока, за 15 лет свободный порт создаст 350 тысяч рабочих мест, а прирост бюджетных доходов превысит 500 миллиардов рублей.

Участники дискуссии предоставили целый комплекс ценных предложений и корректировок в текст законопроекта, касающихся в том числе юридических аспектов написания текста, более точного определения отдельных пунктов законопроекта, более конкретного описания тех или иных процедур, закладываемых в правовую основу свободного порта Владивостока.

Как отметил в заключительном слове Александр Осипов, все замечания будут внимательно изучены разработчиками законопроекта и по максимуму учтены в работе над документом.

Напомним, предложение предоставить Владивостоку статус свободного порта с привлекательным, облегченным таможенным режимом был озвучен президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в Послании Федеральному Собранию.

Соответствующий законопроект был подготовлен Минвостокразвития, в настоящее время он находится на стадии общественного обсуждения.

Так, совещание с привлечением органов исполнительной власти края, города, бизнеса и экспертов провел 24 марта министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА. Он положительно оценил инициативу Приморского края по проведению разъяснительной работы в регионе.

В рассмотрении проекта закона также приняли участие представители консульского корпуса на территории Приморья и международных компаний. Ряд положений в документ внесены с учетом их пожеланий. Положительную оценку законопроекту дали депутаты Законодательного Собрания Приморского края. На совещании под руководством Александра Осипова в Приморье представители бизнеса отметили, что 95 процентов их пожеланий уже учтены.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: АТР  ЗС ПК  порто-франко  инвестиции 



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