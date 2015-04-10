В Приморье строители Золотого моста рассказали Путину о своей беде и попросили спасти

Новое руководство ЗАО "ТМК" накопило около 100 млн рублей долга по заработной плате. Коллектив считает, что компанию готовят к преднамеренному банкротству. Об этом сказано в Открытом письме Президенту Российской Федерации В. В. Путину, которое написали приморские мостостроители, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Публикуем тест открытого письма полностью.

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову

Губернатору Приморского края В.В. Миклушевскому

Вице-губернатору Приморского края О.В. Ежову

Прокурору Приморского края С.А. Бессчасному

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

К Вам обращается трудовой коллектив ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ЗАО «ТМК») из приморского города Уссурийска.

Мы гордимся, что в 2012 году ТМК построила к саммиту АТЭС два выдающихся моста современного Владивостока – вантовый через бухту Золотой Рог и низководный через Амурский залив.

Компания, созданная 56 лет назад как Мостопоезд №468, существовавшая в последующие годы в виде филиала ОАО «Дальмостострой» - Уссурийский мостоотряд, а теперь - ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», имеет опыт строительства самых сложных объектов. Все это время ЗАО «ТМК» строило на дальневосточной земле мосты и дороги. Крупнейшие мосты Приморского края, давшие новый импульс развитию порта Восточный, городов Спасск-Дальний, Арсеньев (через реки Партизанская, Большая Уссурка, Арсеньевка), путепроводы города Владивостока – тоже дело рук строителей нашей компании.

В настоящее время мы очень обеспокоены ситуацией, сложившейся в нашей компании, и просим Вас тщательно в ней разобраться. Дело в том, что наш коллектив в количестве 1180 человек находится в «подвешенном состоянии». С декабря 2014 года не выплачивается заработная плата, сокращение работников проводится с нарушением Трудового кодекса, а новое руководство компании в лице генерального директора Нестеренко Игоря Викторовича не принимает никаких мер по стабилизации ситуации, сам он не подписывает никаких документов и постоянно находится на больничном.

24 марта 2015 года был издан приказ о сокращении работников ТМК в количестве 168 человек, подписанный первым заместителем генерального директора по производству Ткачёвым А.В. На самом деле его не было на рабочем месте, доверенности на подписание документов он никому не оставлял и в настоящий момент не является сотрудником нашей компании.

Задолженность по заработной плате перед коллективом составляет:

декабрь – 25 434 624, 64 руб.

январь – 38 685 411, 81 руб.

февраль – 32 057 267, 65 руб.

Итого: 96 177 304, 10 руб.

Фактически заработная плата не выплачивается преднамеренно, с расчетом на то, чтобы люди увольнялись сами. В первую очередь уходят бухгалтера и специалисты отдела кадров, как раз те работники, которые должны обеспечивать сокращение персонала. Под угрозой находится архив по заработной плате и трудовые книжки работников компании. Мы считаем, что ЗАО "ТМК" готовят к преднамеренному банкротству.

Из достоверных источников нам известно, что в Москве зарегистрировано новое предприятие ЗАО «ТМК – инжиниринг». Все долги сбрасываются на ЗАО «ТМК», а контракты перезаключаются на новую компанию.

С начала 2015 года Департамент дорожного хозяйства Приморского края перечислил 10 млн рублей на счета ЗАО «ТМК – инжиниринг», которое находится в Москве. Фактически расход денежных средств контролируется одним лицом, а именно генеральным директором Нестеренко И. В. (обе подписи принадлежат ему), на что потрачены деньги – неизвестно. В бухгалтерию ЗАО «ТМК» документы о расходах не поступали, так как банк отрезан от офиса.

Кроме того, 06.03.2015 г. в отношении закрытого акционерного общества «Тихоокеанская мостостроительная компания» определением Арбитражного суда Приморского края по инициативе кредиторов была введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утверждён Косолапов Владимир Яковлевич, а так как физически генеральным директором и, согласно Уставу, единоличным исполнительным органом компании является Нестеренко Игорь Викторович, то, соответственно, он и должен отвечать за административно-хозяйственную деятельность компании и принимать решения по сокращению численности сотрудников, по укомплектованию подразделений, необходимых в период наблюдения.

Практически по всем контрактам ЗАО «ТМК» генеральный директор Нестеренко И.В. вопросы не решает, не финансируются расходные материалы на работы по действующим контрактам, в результате чего с ЗАО «ТМК» были расторгнуты последние контракты на объектах: «Нарвинский перевал», космодром «Восточный», а контракт по содержанию мостов через бухту Золотой Рог и Амурский залив находится под угрозой расторжения.

В настоящее время прокуратура Уссурийского городского округа подала иски в Уссурийский районный суд на выплату задолженности по заработной плате в отношении 532 сотрудников ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Из-за отсутствия представителей прокуратуры, а также представителей юридического департамента ЗАО «ТМК», которые игнорируют повестки суда и не сообщают об этом работникам организации, заседания в суде не состоялись.

Считаем своим долгом выразить надежду на поиск выхода из сложившейся в компании ситуации, заложником которой являются сотрудники, права которых в настоящий момент никем не защищены. А ведь многие из них трудятся в компании семьями, имеют малолетних детей, у некоторых есть дети-инвалиды. Как можно жить без средств к существованию четыре месяца, при этом выполняя свои трудовые обязательства?

Мы очень надеемся, что Вы услышите нас и не позволите заинтересованным лицам превратить ЗАО «ТМК» и коллектив мостостроителей в руины.

С уважением, коллектив ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», Тюришев Антон Иванович, Амяга Владимир Валентинович, Сулейманов Сиражудин Шарапудинович, Калугин Владимир Владимирович, Зюзин Алексей Сергеевич, Амяга Александр Валентинович и другие.

Председатель профсоюзного комитета ЗАО «ТМК» - Осокин Леонид Михайлович.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.