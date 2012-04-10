Докеры одного из крупнейших портов Приморья грозят забастовкой

Докеры ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», один из крупнейших портов Приморья) грозят забастовкой, выступая против того, что администрация порта в одностороннем порядке изменила систему оплаты труда рабочих.

Досье «ЗР»

Evraz Group приобрел контрольный пакет акций «НМТП» за $10 млн у менеджмента компании во главе с Гелием МЯСНИКОВЫМ в 2001 году. В 2004 году Evraz Group консолидировал пакет акций до 91,5%, в 2007 году - до 100%. Evraz порт обошелся примерно в $56,5 млн. В настоящее время 100% акций ОАО «ЕВРАЗ НМТП» принадлежат зарегистрированному в Москве ООО «Сибметинвест» (по 50% OOO владеют принадлежащие Evraz ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» и ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»).

«Евраз Находкинский морской торговый порт» - крупнейший работодатель в Находке. В 2010 году предприятие было включено в реестр организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для Приморского края. Работники компании состоят в первичной профсоюзной организации (Тихоокеанской бассейновой профсоюзной организации работников водного транспорта).

Первое крупное выступление работников НМТП (около 500 человек) с требованиями повышения зарплаты и сохранения рабочих мест состоялось в 2007 году на вертолетной площадке у озера Солёного. В сентябре 2009 года профсоюзный комитет потребовал от руководства компании проиндексировать заработную плату работникам порта по итогам I полугодия согласно коллективному договору. В ноябре того же года профсоюз обжаловал приказ о предстоящем увольнении 206 работников порта в Находкинскую транспортную прокуратуру. Но тогда был кризис.

Ситуация в порту стала обостряться в конце прошлого года, когда работодатель внес ряд изменений в коллективный договор без проведения обязательных переговоров и учета мнения профсоюзов, как представителей трудового коллектива.

Досье «ЗР»

17 июля 2010 года между предприятием и профсоюзами были подписаны новый коллективный договор на 2010-2012 гг. и ряд других соглашений, которые предусматривают ежеквартальную индексацию зарплат и увеличение тарифных ставок на 2% в декабре 2011 года, социальную поддержку ветеранов, санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей, проведение культурно-массовых мероприятий. Принятию договора предшествовала двухлетняя активная деятельность профсоюза.

Четыре года назад первичная профорганизации РПД ОАО «Евраз НМТП» сконцентрировала основные усилия на том, чтобы сделать основную часть заработной платы работников гарантированной. К концу прошлого года она составляла 80%. Однако, как и следовало ожидать из сложившейся практики, через некоторое время менеджмент «забыл» о закрепленных документарно обязательствах. После внесенных изменений фиксированная доля уменьшилась до 35%. Остальная часть - премиальные. В администрации порта считают, что новая схема оплаты труда будет стимулировать работников к труду. По мнению докеров, «гонка за премией» приведет к нарушениям правил охраны труда, а, следовательно, увеличению аварий и травм на производстве.

«Путем издания локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, работодатель в одностороннем порядке, без проведения переговоров и учета мнения профсоюзов (как представителей трудового коллектива) существенно изменяет действующий коллективный договор и его положения, что является грубейшим нарушением норм международного и российского трудового законодательства. Профсоюз неоднократно выражал готовность вести открытый цивилизованный диалог в рамках социального партнерства, но представители администрации ОАО «Евраз НМТП» отвечали категорическим отказом. Профком считает, что работодатель ведет целенаправленную политику снижения гарантий, предусмотренных действующим коллективным договором, и ухудшения положения работников в целом», - говорится в обращении профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ОАО «Евраз НМТП».

По мнению председателя Российского профсоюза докеров (РПД) Василия КОЗАРЕНКО, которое приводит Российский профсоюз моряков (РПСМ), работодатель своими действиями нагнетает обстановку.

В начале этого года работники «Евраз НМТП» уже провели несколько акций протеста, которые ни к чему не привели. Последняя акция прошла 2 марта. Под окнами администрации порта против новой «тарифной сетки» выступали более 300 человек. По итогам митинга была принята резолюция, в которой от работодателей потребовали устранить нарушения трудового законодательства и коллективного договора. Однако требования докеров были проигнорированы. Теперь они готовы к массовой забастовке.

На прошлой неделе представители профсоюза работников водного транспорта и РПД провели в порту конференцию трудового коллектива ОАО «Евраз НМТП», чтобы начать коллективный трудовой спор. В ходе собрания, в котором приняли участие большинство работников предприятия, были выдвинуты новые требования к работодателю от имени всего трудового коллектива.

Руководитель первичной профорганизации РПД ОАО «Евраз НМТП» Вячеслав ПОДШИВАЛОВ не исключает, что в итоге конфликт может закончиться забастовкой, потому что администрация порта не желает идти на уступки докерам.

«Работодатель по Трудовому кодексу должен был вначале заслушать мнение профсоюзной стороны, а не действовать в одностороннем порядке. Однако администрация решила действовать молчком, зная что профсоюз такие нововведения не поддержит. И сейчас работодатели, отказываясь от переговоров, только усугубляют ситуацию», - считает Козаренко.

Получить комментарий в Evraz Group не удалось. Стоит отметить, что «Сибметинвест», напомним, единственный акционер ОАО «ЕВРАЗ НМТП», совсем недавно получил 575 млн рублей дивидендов по итогам работы порта за 9 месяцев 2011 года. Годом ранее на промежуточные дивиденды было направлено 349,961 млн рублей. Как видим, деньги компания зарабатывает весьма неплохие, несмотря на то, что выручка за 9 месяцев 2011 года сократилась на 5% и составила 1 млрд 742,401 млн рублей. Только вот уходят дивиденды в одном направлении.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».