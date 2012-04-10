Завод «Океан»: все трудности преодолимы

«Главное правило успеха в бизнесе я для себя сформулировал так: если цель поставлена, ее необходимо достичь, невзирая на любые трудности, даже объективные», - говорит генеральный директор завода «Океан» Александр ЗАИКИН.

Если обратиться к истории развития предприятия за последние годы, то можно убедиться, что от этого правила руководитель не отступал ни разу.

- Александр Тимофеевич, холодильники «Океан» знает и любит уже не одно поколение россиян: этот бренд был популярен еще во времена Советского Союза. А с какой точки можно вести отсчет современной истории предприятия?

- Четырнадцать лет назад «Океан» пережил второе рождение, войдя в состав холдинга «В-Лазер». Это позволило вывести предприятие из затяжного кризиса, сохранить рабочие места, расширить номенклатуру выпускаемой продукции, усовершенствовать производство и наладить сбыт не только на территории Дальнего Востока, но и в других регионах страны. Кстати, холодильники до сих пор являются основной продукцией завода «Океан»: они составляют более 70% от общего количества выпускаемой бытовой техники. Хочу отметить, что наши холодильники отвечают современным требованиям в части технических характеристик, энергоэффективности, безопасности. Все модели двухкамерные, снабжены системой No Frost, системой многопоточного охлаждения, в отдельных моделях предусмотрена возможность регулировки влажности. Помимо холодильников сегодня на заводе «Океан» выпускаются телевизоры, стиральные машины, персональные компьютеры. В прошлом году было запущено производство ноутбуков под маркой V-Lazer, на данный момент линейка представлена пятью моделями.

- Почему в качестве нового направления производства были выбраны именно ноутбуки?

- К этому решению нас подтолкнула ситуация на рынке компьютерной техники: продажи ноутбуков ежегодно растут, тогда как продажи стационарных компьютеров уже стабилизировались. Кроме того, за два года производства компьютеров мы накопили достаточный опыт, обучили сборщиков, отработали бизнес-процессы, познакомили клиентов с нашим брендом. Хочу подчеркнуть, что мы используем только проверенные комплектующие известных марок, а приемлемые цены делают нашу продукцию доступной для широких слоев населения. Завод «Океан» имеет партнерское соглашение с представительством Intel (производителем процессоров для компьютеров и ноутбуков) и является официальным партнером компании Microsoft. Мы устанавливаем на компьютеры, а теперь и на ноутбуки, только лицензионное программное обеспечение.

- Какими ещё достижениями отмечен для вас прошедший 2011 год?

- Завод «Океан» вывел на рынок новейшую технологическую разработку - плоские телевизоры с LED-подсветкой. Для оснащения цеха термопластавтоматов было закуплено новое оборудование: теперь все стеклянные полки для холодильников завод в состоянии производить сам. Кроме того, наш холодильник «Океан-4» стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии - ГЕММА», а цех полимерных изделий завода «Океан» был награжден дипломом первой степени в номинации «Лучшая продукция выставки» на специализированной выставке «Строительство» во Владивостоке за архитектурно-строительную систему «ИЗОДОМ». Хочу добавить, что мы стараемся идти в ногу со временем. Вся продукция завода «Океан» представлена в интернет-магазине shop.v-lazer.com, в прошлом году мы вышли в социальные сети Facebook и Twitter.

- Можете поделиться планами на ближайший год?

- В этом году мы переходим на новое сырье для заправки холодильников - изобутан. Это высокотехнологичное сырье, которое позволяет не только сократить затраты на производство (заправка каждого холодильника будет обходиться в два раза дешевле), но также уменьшить потребление электроэнергии. Таким образом, использование изобутана позволит перевести холодильники «Океан» в более высокий класс. В настоящее время завершён монтаж новой заправочной станции, полностью автоматизированной и отвечающей всем современным требованиям. Запланировано также приобретение нового оборудования (самописца) в комнату глубокого тестирования холодильников. В ближайшей перспективе в цехе полимерных изделий откроется новый участок по производству полипропиленовой ленты для упаковки бытовой техники. Хочу отметить, что этот продукт мы рассчитываем использовать не только для внутреннего употребления: по нашим расчетам, упаковочная лента будет востребована на всей территории нашего региона. И буквально в ближайшие дни на заводе «Океан» пройдет ресертификацию по системе ИСО 9001-2008.

- В чем Вы видите социальную миссию предприятия?

- Во-первых, это обеспечение населения Дальнего Востока и других регионов России качественной и недорогой техникой. Хочу подчеркнуть, что в основе производственного процесса лежит трехуровневый контроль качества. Кроме того, мы осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание всей производимой техники: на сегодняшний день в городах России действуют около 100 филиалов сервисной службы завода «Океан». На основании отчетов о ремонтах, поступающих со всей страны, составляются рекомендации по устранению дефектов и совершенствованию выпускаемых моделей.

Вторая составляющая нашей социальной миссии - это сохранение рабочих мест. Не секрет, что отток населения с территории Дальнего Востока во многом объясняется тем, что люди не находят себе места в экономике региона, не видят перспектив профессионального роста. Зарплата на заводе «Океан» выплачивается стабильно, социальные гарантии предоставляются в полном объеме, как на государственном предприятии, кроме того, весь коллектив застрахован в ООО «СК «РГС - Жизнь» от несчастного случая. Регулярно проводится аттестация рабочих мест Дальневосточным центром безопасности труда. Бесплатное обучение персонала и создание перспектив для карьерного роста также являются частью нашей комплексной системы мотивации.

Наконец, социальную миссию нашей компании можно рассматривать и с третьей точки зрения. Я уже упомянул, что сервисное обслуживание продукции завода «Океан» организовано на всей территории России - от Махачкалы до Архангельска, от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского: в эти города поставляются запчасти и техническая документация, мы оплачиваем ремонт и контролируем качество производимых работ. Тем самым мы способствуем развитию малого и среднего бизнеса в сфере сервисного обслуживания бытовой и компьютерной техники.

- Есть ли планы по расширению присутствия на российском рынке?

- Разумеется, есть. На сегодняшний день наша продукция является конкурентоспособной и по качеству, и по цене, и не только в пределах Дальнего Востока. Вопрос - как организовать сбыт продукции в отдаленных от нас российских регионах, ведь увеличение транспортной составляющей неизбежно сказывается на цене товара. Здесь необходимо выстроить грамотную стратегию, и в этом нам помогает логистическое подразделение холдинга «В-Лазер» - компания «ВЛ Лоджистик». В прошлом году были открыты новые магазины бытовой техники «В-Лазер» в городах Тында, Усолье-Сибирское, Биробиджан, Иркутск - во всех представлена наша техника, и сегодня уже с уверенностью можно сказать, что Сибирь мы покорили - на очереди европейская часть страны.

- Как стало вчера известно, ваша компания вышла в финал Краевой Бизнес-Премии. На мой взгляд, заслуженно. Поздравляем.

Елена ВОЛКОВА, «Золотой Рог».