Специалисты «Акцента» подтвердили свою квалификацию

Специалисты компании «Акцент» в очередной раз подтвердили свою высочайшую квалификацию в области построения Центров обработки данных (ЦОД). В рамках ежегодного подтверждения статуса APC Elite Data Center Partner нашими специалистами были сданы квалификационные экзамены во всех областях.

На данный момент компания «Акцент» - единственный на Дальнем Востоке Elite партнер APC by Schneider Electric, имеющий возможность самостоятельной сборки и проведения пуско-наладочных работ трехфазного оборудования без привлечения инженеров.

Досье «ЗР»

ООО «Акцент» считается лидером в сфере построения комплексных решений в области высоких технологий (IT) в Приморском крае, осуществляя разработку, внедрение и поддержку инфраструктурных решений с использованием современных технологий и оборудования ведущих мировых и российских производителей: APC by Schneider Electric, Microsoft, Panasonic, Hewlett Packard, Cisco, Oracle и многие другие.

«Золотой Рог».