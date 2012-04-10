Приморский завод «Аскольд» успешно выполнил срочный госзаказ

24 марта в Северодвинске в центре судостроения «Звездочка» состоялось важное событие – был выведен из эллинга РПКСН «Верхотурье».

К моменту вывода из эллинга на подводном крейсере корабелами «Звездочки» выполнены работы по ремонту корпуса, забортных систем, систем живучести, механизмов и оборудования паропроизводящей установки, других корабельных систем. Теперь АПЛ «Верхотурье» предстоят работы по восстановлению её технической готовности, и именно для этих целей в конце марта ОАО «Аскольд» отгрузил ЦС «Звездочка» большой объем продукции в рамках выполнения срочного государственного заказа.

Аскольдовцы всегда аккуратно выполняют свои обязательства по договорам, а в данном случае сделали всё возможное, чтобы в минимально возможные сроки с опережением графика обеспечить изготовление необходимой судовой арматуры для нужд северодвинского судоремонтного предприятия.

В течение месяца, без срыва сроков поставок по другим контрактам, аскольдовцы мобилизовали все силы и производственные возможности, практически в круглосуточном режиме трудились над выполнением срочного заказа северодвинцев. Предприятия - партнёры также пошли навстречу дальневосточникам и осуществили срочную поставку комплектующих, необходимых для изготовления арматуры.

Проявили высокий профессионализм и аскольдовские гальваники, оптимизировав технологию, они существенно сократили сроки изготовления продукции. Хочется отметить, что ОАО «Аскольд» - одно из немногих машиностроительных предприятий, имеющих на сегодняшний день собственное гальваническое производство, располагающее оборудованием и технологическими процессами по гальванической обработке стальных, медных, алюминиевых деталей и узлов.

Помимо тружеников основного производства, большой вклад в досрочное выполнение заказа внесли работники склада сбыта, сотрудники представительства ВПМО РФ, которые делали все от них зависящее, чтобы организовать своевременную отгрузку очередной партии арматуры. Поставка продукции заказчику осуществлялась авиатранспортом.

Аскольдовцы своим самоотверженным трудом внесли значительный вклад в ускорение процесса ремонта ракетоносца. К концу 2012 года центр судоремонта планирует завершить ремонтные работы на АПЛ «Верхотурье», и субмарина выйдет на боевую вахту. По окончании ремонта срок службы ракетного крейсера будет продлен на три с половиной года.

По инициативе руководства ЦС «Звездочка» особо отличившиеся при выполнении ответственного заказа работники ОАО «Аскольд» были награждены памятными медалями «100 лет подводному флоту».

Досье "ЗР"

Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) проекта 667БДРМ (шифр «Дельфин», по классификации НАТО – «Delta-IV») являются основой российских морских сил ядерного сдерживания. Их строительство началось в 1981 году на ПО «Северное машиностроительное предприятия» (ныне ОАО «ПО «Севмаш»).

АПЛ проекта 667БДРМ имеют длину 167 и ширину 12 м, водоизмещение около 12 тыс.т. Максимальная глубина погружения – 400 м, крейсерская скорость под водой – до 24 узлов, экипаж – 140 человек. Ракетоносцы вооружены 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Синева». Проект корабля разработан ЦКБ МТ «Рубин» (г. Санкт-Петербург). Генеральный конструктор – дважды Герой Социалистического Труда академик С. КОВАЛЕВ.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье» – головной корабль проекта – был заложен на стапеле Северного машиностроительного предприятия в феврале 1981 года. В декабре 1984 года на ракетоносце был поднят Военно-морской флаг, и субмарина вошла в состав ВМФ.

Всего с 1984 по 1990 год флот получил семь крейсеров этого типа. В настоящий момент в составе флота находится шесть таких лодок. В период с 1999 по 2012 год силами Центра судоремонта «Звездочка» был выполнен средний ремонт с модернизаций всех ракетоносцев этого проекта.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».