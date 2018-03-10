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ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку

10 Марта 2018, 17:28 | Приморье

На недавней встрече жителей Владивостока с главой администрации Виталием ВЕРКЕЕНКО председатель городской думы Андрей БРИК заявил, что Росимущество приняло решение о передаче в собственность города двадцати зданий ДВФУ, которые не используются или же мало используются.

Длительное время, около пяти лет, эти объекты готовились на аукционы, выставлялись, аукционы проваливались, а государству приходилось нести дальнейшие расходы по содержанию недвижимости.

Председатель гордумы отмечал, что пока нет ясности: под какие цели муниципалитетом будут использоваться те или иные конкретные здания. Однако предполагается, что они пойдут под коммерческие объекты, управляемые городом и пополняющие его казну.

К сожалению, в Территориальном управлении Росимущества в Приморском крае на вопрос Деловой газеты «Золотой Рог» «действительно ли такое решение принято?», ответить не смогли, то есть не подтвердили новость, но и не опровергли.

Не прояснил ситуацию и новый запрос газеты ДВФУ – собирается ли университет передавать здания городу. На это пресс-центр вуза ответил: «Федеральным имуществом, закрепленным за ДВФУ, распоряжается сам университет по согласованию с Минобрнауки России. Решений о передаче объектов в муниципальную собственность университет не принимал».

Длительную историю с аукционами в вузе пояснили так: «Процедура реализации объектов весьма продолжительна по времени, так как продажа осуществляется на торгах в форме аукциона, открытого по составу участников, в электронной форме, цена объектов определяется на основании отчетов об оценке рыночной стоимости, проводимой независимыми оценщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. При этом, по состоянию на текущую дату, ДВФУ реализовано 14 объектов недвижимости. Вырученная сумма запланирована на строительства второй очереди кампуса ДВФУ на о. Русский».

На наш взгляд, если решение о передаче зданий ДВФУ городу на государственном уровне и принято, то какими-то силами его выполнение саботируется.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: аукционы  недвижимость  ДВФУ 



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