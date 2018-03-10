Cтавка ипотеки упадет до 8%

Средняя ставка ипотеки в России к концу 2018 года может снизиться до 8% с нынешних 9,6%, прогнозирует Агентство ипотечного жилищного кредитования. «Низкий уровень инфляции и прогнозируемое снижение ключевой ставки приведет к продолжению тенденции к снижению ставок по ипотеке. По оценке АИЖК, к концу 2018 года они могут составить до 8%», - пишут аналитики агентства.

Накануне президент РФ Владимир ПУТИН заявил, что РФ следует стремиться к снижению ставки по ипотеке до 7%, а глава АИЖК Александр ПЛУТНИК сообщил, что эта задача выполнима до 2020 года.

Совет директоров Банка России 9 февраля понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Следующее заседание, на котором ЦБ будет рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 марта.

Инфляция в РФ по итогам 2017 года показала рекордно низкий уровень в новейшей истории страны - 2,5%, опустившись ниже целевого уровня ЦБ в 4%. По новому прогнозу ЦБ, темп прироста потребительских цен приблизится к 4% к концу 2018 года. Годовая инфляция в январе 2018 года снизилась до 2,2% (в декабре 2017 г. - 2,5%). В этих условиях Банк России планирует постепенно переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

По последним опубликованным данным АИЖК, средняя ставка по кредитам, выданным в январе 2018 года, снизилась на 1,99 п.п. до 9,85%. При этом по кредитам на новостройки ставка составила 9,61% (-1,75 п.п. к январю 2017 года), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке - 9,97% (-2,19 п.п.).

Глава АИЖК озвучил уровень средней ставки по стандартным кредитам на покупку жилья в 9,6%.

По прогнозам АИЖК, в 2018 году будет выдано 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,5-2,7 трлн рублей. По данным Банка России, в январе 2018 года банки поставили очередной рекорд выдачи ипотеки - 148,3 млрд рублей. Это более чем вдвое превышает уровень января 2017 года. «Качество ипотечного портфеля на балансах банков продолжает улучшаться. Снижение ключевой ставки Банка России до 7,5% в феврале 2018 будет способствовать продолжению тенденции к снижению ставок в первой половине 2018 года», - считает АИЖК.

Общий объем ипотечного портфеля банков по итогам января 2018 года превысил уровень годом ранее на 17% и достиг 5,37 трлн рублей. Из этого объема 1,13 трлн рублей приходится на задолженность по ипотечным кредитам под залог долевого участия (ДДУ) при покупки жилья на первичном рынке (+22% к январю 2017 года). В целом доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 февраля 2018 года снизилась до 2,19%, тогда как годом ранее была 2,68%.

В начале 2018 года Банк России повысил коэффициенты резервирования по кредитам с низким первоначальным взносом (менее 20%). Это будет способствовать дальнейшему росту качества ипотечного портфеля, считает агентство.