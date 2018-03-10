Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы

Помочь приморцам решить проблему с поставками свежевыловленной рыбы взялись федералы - ресторанный холдинг из Северной столицы Ginza Project объявил о намерении построить специализированный рыбный рынок международного уровня во Владивостоке. Краевые власти присоветовали площадку на Корабельной набережной во Владивостоке – ту самую, на которую нацелились японцы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Нам важно, чтобы рынок был достопримечательностью города, с хорошей локацией и удобными парковками. Мы намерены изучить азиатский опыт и адаптировать его здесь. На рынке будет только свежая рыба и морепродукты по доступной цене», - сообщил управляющий партнер холдинга Олег ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ на встрече с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО.

Планируемый объем инвестиций в проект компания не называет.

Досье "Золотого Рога": Ginza Project принадлежит петербургским предпринимателям Дмитрию СЕРГЕЕВУ и Вадиму ЛАПИНУ. Объединяет 150 ресторанов в России, США и Великобритании, в их числе «Джон Джоли», Sixty, Uilliam’s, Obedbufet и другие. Кроме того, компания управляет Даниловским рынком в Москве и развивает сеть магазинов Allfoods.

Губернатор предложил три потенциальные площадки для реализации проекта - Корабельная набережная, рыбный порт и земельный участок на улице Тататарская.

«Предприятия, осуществляющие прибрежное рыболовство, обеспечат вас свежей рыбой и морепродуктами. Уверен, что поставками на рыбный рынок заинтересуются и компании из других регионов Дальнего Востока. Можно начинать прорабатывать концепцию строительства объекта», - сказал г-н Тарасенко.

Стоит отметить, что японская компания Kiyomura Corporation уже застолбила идею строительства рыбного рынка в исторической части города на Корабельной набережной во Владивостоке. На сегодняшний день уже разработана концепция проекта.

По информации администрации г. Владивостока, строительство комплекса предусмотрено на муниципальных земельных участках площадью порядка 8 тыс. квадратных метров. По эскизному проекту предполагается строительство объекта в форме ската. Сооружение представляет собой двухэтажное здание, которое включает розничную торговлю и развлекательную часть - кафе, рестораны и суши-бары.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.