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Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
Помочь приморцам решить проблему с поставками свежевыловленной рыбы взялись федералы - ресторанный холдинг из Северной столицы Ginza Project объявил о намерении построить специализированный рыбный рынок международного уровня во Владивостоке. Краевые власти присоветовали площадку на Корабельной набережной во Владивостоке – ту самую, на которую нацелились японцы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Нам важно, чтобы рынок был достопримечательностью города, с хорошей локацией и удобными парковками. Мы намерены изучить азиатский опыт и адаптировать его здесь. На рынке будет только свежая рыба и морепродукты по доступной цене», - сообщил управляющий партнер холдинга Олег ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ на встрече с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО.
Планируемый объем инвестиций в проект компания не называет.
Досье "Золотого Рога": Ginza Project принадлежит петербургским предпринимателям Дмитрию СЕРГЕЕВУ и Вадиму ЛАПИНУ. Объединяет 150 ресторанов в России, США и Великобритании, в их числе «Джон Джоли», Sixty, Uilliam’s, Obedbufet и другие. Кроме того, компания управляет Даниловским рынком в Москве и развивает сеть магазинов Allfoods.
Губернатор предложил три потенциальные площадки для реализации проекта - Корабельная набережная, рыбный порт и земельный участок на улице Тататарская.
«Предприятия, осуществляющие прибрежное рыболовство, обеспечат вас свежей рыбой и морепродуктами. Уверен, что поставками на рыбный рынок заинтересуются и компании из других регионов Дальнего Востока. Можно начинать прорабатывать концепцию строительства объекта», - сказал г-н Тарасенко.
Стоит отметить, что японская компания Kiyomura Corporation уже застолбила идею строительства рыбного рынка в исторической части города на Корабельной набережной во Владивостоке. На сегодняшний день уже разработана концепция проекта.
По информации администрации г. Владивостока, строительство комплекса предусмотрено на муниципальных земельных участках площадью порядка 8 тыс. квадратных метров. По эскизному проекту предполагается строительство объекта в форме ската. Сооружение представляет собой двухэтажное здание, которое включает розничную торговлю и развлекательную часть - кафе, рестораны и суши-бары.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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Это хорошо, что теперь свежую рыбу будут поставлять из СПБ. Еще много свежей рыбы вокруг Красной площади добывают. Наши, ДВ рыбаки, преленивые парни, ну не хотят они ловить ни крабов, ни креветку. А может, и хотят, да не дают им, таким вкусным делом без центра самим заниматься. И не дадут.